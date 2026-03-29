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Incendio Forestal

Extinguido un incendio forestal en el concello ourensano de Sarreaus tras quemar 5 hectáreas

El fuego se detectó a las 12.32 horas y para su extinción fue necesario desplazar medios aéreos

La extensión dañada por las llamas a vista del helicóptero de la Brif. | BRIF LAZA

La extensión dañada por las llamas a vista del helicóptero de la Brif. | BRIF LAZA

Lucila González

Ourense

Desde Meteogalicia explicaban la semana pasada que las oscilaciones térmicas son habituales tanto en primavera como en otoño. «Es normal en el mes de marzo al combinarse un aumento de las horas de luz y de radiación solar y que aún hay bastante noche, de modo que las temperaturas bajan», decían en un contexto en el que en Ourense, en plena recta final del invierno, se registraba el primer incendio de la temporada en el Parque Natural da Serra do Xurés, en Muíños. Una situación que no es infrecuente en los días secos primaverales.

El incendio afectó a una superficie de 22,8 hectáreas de monte raso en terrenos del enclave natural protegido antes de darse por extinguido. Es, por el momento, el frente más importante, pero no el único. Hoy ardió también en el concello de Sarreaus.

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El incendio comenzó en pleno mediodía, a las 12.32 horas, y quedó extinguido a las 17.55 horas tras afectar a una superficie de 3,06 hectáreas arboladas y a 1,84 hectáreas de superficie rasa. Para lograr que el daño no fuese mayor, en el operativo de extinción participaron un técnico, tres agentes, siete brigadas, tres motobombas, dos helicópteros y cuatro aviones, según la consellería de Medio Rural. Asimismo, se desplazó la Brif de Laza con nueve bomberos forestales y un helicóptero.

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