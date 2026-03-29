Dimite el portavoz de Podemos en Ourense tras conocer la suspensión de su militancia, que achaca a «deriva autoritaria»

El portavoz de Podemos en Ourense, Francisco Diéguez, ha anunciado este domingo su dimisión del cargo después de que, el pasado viernes, la dirección autonómica le comunicase la suspensión cautelar de militancia por un tiempo de dos meses. Junto a él, el portavoz de Podemos Lobios, Carlos Garrido, también ha anunciado su renuncia.

Diéguez ha emitido un comunicado a través de Podemos Ourense en el que achaca lo sucedido a una «deriva autoritaria, marcada por el control interno, el castigo a la discrepancia y la ausencia total de garantías democráticas». En su relato destaca una denuncia presentada por él mismo en febrero contra la dirección autonómica y ante el Comité Estatal de Garantía de Podemos.

Según consta en documentos internos, la denuncia se produce después de él conocer de que la directiva había presentado otra denuncia al mismo órgano contra el entonces enlace de organización, Ruymán Núñez, en base a una grabación de una reunión en la que el propio Diéguez estaba presente.

La denuncia del ahora exportavoz de Podemos Ourense iba dirigida contra la líder de Podemos Galicia, Isabel Faraldo, y otros cuatro miembros de la dirección (Manuel Mena, Ximena Cheda, Carmen Berzosa y Toño Naval). Por lo tanto, a juicio de Diéguez, esto «evidencia un claro contexto de conflicto interno y hace cuestionable la imparcialidad de las actuaciones adoptadas».

Acuerdo de suspensión de militancia

Por su parte, en el propio acuerdo de la suspensión de militancia a Francisco Diéguez, Podemos Galicia justifica la decisión en base a una serie de actuaciones que entiende que son de «especial gravedad» en base a su normativa interna.

Entre ellas, recoge comentarios en redes críticos con la formación -expresados tras el fallecimiento del exlíder de Podemos en Ourense Víctor Ferreiro- y diferentes decisiones tomadas en asambleas municipales. En este punto, alude al anuncio de amenazas y acciones legales contra la dirección autonómica «por el mero hecho de admitir a trámite expedientes», según el razonamiento de la misma.

«Esta decisión constituye un hecho de extrema gravedad y responde a una actuación arbitraria, basada en interpretaciones interesadas y en una lectura completamente distorsionada de los hechos»

Diéguez tacha de «inaceptable» que se «pretenda sancionar» la expresión de «opiniones críticas». «Esta decisión constituye un hecho de extrema gravedad y responde a una actuación arbitraria, basada en interpretaciones interesadas y en una lectura completamente distorsionada de los hechos», valora.

Tras conocerse el anuncio del ahora exportavoz municipal, la dirección autonómica aún no se ha pronunciado. El liderazgo local del partido queda de momento en el aire, a un año de las elecciones municpales.