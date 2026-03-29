Concurso
El Concello reparte 42.000 euros en premios en la Festa dos Maios
redacción
El Concello de Ourense ha convocado el concurso de Maios e Coplas 2026, que premiará las mejores coplas y composiciones que participen en el evento, el próximo domingo, 3 de mayo.
Ya están publicadas las bases del certamen, que incluyen novedades. Por un lado, se establecen dimensiones mínimas para los maios —excepto en la categoría infantil— y, por otro, se reduce a seis el número de estrofas que se cantarán ante el jurado.
Además, el crédito total destinado a premios y ayudas aumenta hasta los 42.000 euros. De manera que se mantiene el importe de los premios pero se destina una cuantía superior a las ayudas por la participación.
El plazo de inscripción está abierto hasta el día 23 de abril a las 14.00 horas y la información detallada y formularios están disponibles en la página web municipal.
Así, el Premio Maio Artístico está destinado a obras que representen escenas cotidianas, monumentos o personajes utilizando elementos tradicionales, con un tamaño mínimo de 1x1x1 metros. Se conceden tres premios: 1.000 euros para el primero, 800 euros para el segundo y 600 euros para el tercero.
El Premio Maio Enxebre se enfoca en las figuras tradicionales con forma de pirámide, cono o cruceiroEn esta categoría, el primer premio es de 700 euros, el segundo de 500 euros y el tercero de 400 euros.
El Premio Maio Creativo premia representaciones libres, sin limitaciones de técnica o material, con una altura mínima de 1 metro. El Premio Maio Infantil está dirigido a menores de 18 años y centros escolares. Cuenta con tres premios: 500 euros para el primero, 300 euros para el segundo y 200 euros para el tercero. Para las mejores coplas, los premios son de 500 euros, 300 euros y 200 euros para el primer, segundo y tercer puesto, respectivamente.
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