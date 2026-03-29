Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa ReconquistaMuere un surfista en OiaCrisis cervezera en Galicia«Regalos» Mundial 2030 a VigoCambio de hora
instagramlinkedin

Concurso

El Concello reparte 42.000 euros en premios en la Festa dos Maios

redacción

Ourense

El Concello de Ourense ha convocado el concurso de Maios e Coplas 2026, que premiará las mejores coplas y composiciones que participen en el evento, el próximo domingo, 3 de mayo.

Ya están publicadas las bases del certamen, que incluyen novedades. Por un lado, se establecen dimensiones mínimas para los maios —excepto en la categoría infantil— y, por otro, se reduce a seis el número de estrofas que se cantarán ante el jurado.

Además, el crédito total destinado a premios y ayudas aumenta hasta los 42.000 euros. De manera que se mantiene el importe de los premios pero se destina una cuantía superior a las ayudas por la participación.

El plazo de inscripción está abierto hasta el día 23 de abril a las 14.00 horas y la información detallada y formularios están disponibles en la página web municipal.

Así, el Premio Maio Artístico está destinado a obras que representen escenas cotidianas, monumentos o personajes utilizando elementos tradicionales, con un tamaño mínimo de 1x1x1 metros. Se conceden tres premios: 1.000 euros para el primero, 800 euros para el segundo y 600 euros para el tercero.

El Premio Maio Enxebre se enfoca en las figuras tradicionales con forma de pirámide, cono o cruceiroEn esta categoría, el primer premio es de 700 euros, el segundo de 500 euros y el tercero de 400 euros.

Noticias relacionadas

El Premio Maio Creativo premia representaciones libres, sin limitaciones de técnica o material, con una altura mínima de 1 metro. El Premio Maio Infantil está dirigido a menores de 18 años y centros escolares. Cuenta con tres premios: 500 euros para el primero, 300 euros para el segundo y 200 euros para el tercero. Para las mejores coplas, los premios son de 500 euros, 300 euros y 200 euros para el primer, segundo y tercer puesto, respectivamente.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Profunda consternación en Vilagarcía por la muerte de Avelino Barreiro
  2. Rodman Polyships inicia el contrato para la Guardia Civil: así serán las dos patrulleras
  3. La mina ourensana de wolframio inicia las pruebas metalúrgicas para determinar la calidad del recurso antes de su explotación
  4. La Axencia Urbanística de la Xunta se ceba con Pontevedra: la provincia acapara el 60% de las demoliciones de construcciones ilegales
  5. La Xunta de Galicia planea construir una torre de 15 plantas al lado del Camiño Real de Santiago en Ourense
  6. El parque comercial de O Vao moviliza unos 200 empleos para abrir sus tiendas este año
  7. Un camión de bomberos y dos coches, implicados en un accidente en Vigo que movilizó a emergencias
  8. Hugo y Óscar, estudiantes de Vigo, representarán a España en la Olimpiada de Geología en Turín: «Es una ciencia que te permite conocer el mundo»

Operación limpieza en las termas públicas para poder reabrirlas en Semana Santa

Técnicas para una «segunda oportunidad»: la autodefensa gana peso en Ourense

Técnicas para una «segunda oportunidad»: la autodefensa gana peso en Ourense

«MasterChef» sienta a su mesa a vecinos de Monterrei víctimas de los incendios y a los bomberos

Mil ourensanos corren por Ian y su enfermedad ultrarrara: Hemiplejia Alternante

El CHUO se despide de una enfermera ourensana referente en diálisis

Tellado lanza pólvora a Sánchez desde Ourense y a «su negro legado»

Peregrinos de once países homenajean el Carballo de Padroso

Manuel Chan, elegido candidato del BNG a la Alcaldía de O Carballiño

Tracking Pixel Contents