El CHUO se despide de una enfermera ourensana referente en diálisis

El Servicio de Nefrología del Hospital Cristal del CHUO vivió este fin de semana un emotivo momento con la jubilación de María José Remigio Lorenzo, enfermera ourensana que a sus 65 años puso fin a 42 años de trayectoria íntegramente dedicada a esta unidad, convirtiéndose en un referente tanto profesional como humano.

Natural de O Carballiño, María José se formó como enfermera en la Escuela de Enfermería de la Residencia Sanitaria entre 1977 y 1980 y completó su especialización en Psiquiatría en la Universidad Complutense de Madrid, combinando su formación con la práctica asistencial en diversos centros de la capital.

Tras un período de prácticas en el hospital psiquiátrico de Toén y varias sustituciones, en 1982 realizó un primer contacto con la diálisis en la Residencia Sanitaria que marcaría el rumbo de su carrera. Dos años después, en 1984, obtuvo plaza en propiedad en el servicio de Nefrología del Hospital Cristal, donde desarrolló toda su trayectoria profesional. De sus más de cuatro décadas en la unidad, 40 años los dedicó a la diálisis convencional y los últimos dos a la diálisis domiciliaria, apostando siempre por la innovación y la mejora de la calidad de vida de los pacientes.

María José trabajó gran parte de su carrera bajo la dirección del doctor Alfonso Otero González, referente nacional en nefrología, con quien compartió décadas de colaboración y contribuyó de manera decisiva al desarrollo de esta especialidad en Ourense. Su capacidad de adaptación y su compromiso con los cuidados marcaron una etapa de transición desde las primeras técnicas de hemodiálisis hasta los modernos modelos domiciliarios.

Más allá de su labor asistencial, María José ha sido clave en la formación de nuevas generaciones de enfermeras, siendo una figura respetada en el ámbito gallego de la diálisis. La actual jefa del servicio, la doctora Cristina Pérez se lo recordó en el acto de despedida, «eres un referente para todas las enfermeras jóvenes y una pieza clave en la formación en nefrología», dijo para añadir que «su compromiso, experiencia y forma de cuidar a los pacientes dejan una huella que perdurará en el servicio».

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Así, a su salida de la unidad de diálisis, compañeros y compañeras del Servicio de Nefrología, profesionales de otros servicios y numerosos pacientes organizaron un corredor de despedida. n