Inorde
Premio al compromiso ambiental para el Centro Agrogandeiro
Redacción
El Centro de Desenvolvemento Agrogandeiro que gestiona el Instituto Orensano de Desarrollo Económico (Inorde), organismo de la Diputación de Ourense, fue reconocido este año con el Premio Semilla 2026 en la categoría de Compromiso Ambiental.
El galardón, que destaca la labor de instituciones y empresas en la protección del entorno, fue entregado en la tarde de ayer en un evento celebrado en la Casa de Brea, en Pen el núcleo de Piñeira Seca l perteneciente a Xinzo de Limia.
El presidente del Inorde, Rosendo Fernández, agradeció esta distinción, que recogió el director técnico del Centro Agroganadero, Servando Álvarez. Fernández subraya el valor estratégico de alinear el progreso económico con el respeto por la naturaleza.
«Este premio es un orgullo para todas las personas que integran este centro, además de ser un ánimo para seguir trabajando en un modelo de desarrollo que entiende que el futuro de Ourense y de su rural pasa, por respetar y poner en valor nuestro.
Economía verde
Con este reconocimiento a 30 años de trabajo, el Centro de Desarrollo Agrogandeiro «reafirma su papel como motor de una economía verde y responsable, estrechamente ligada a la identidad del territorio orensano» indica el Inorde. n
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