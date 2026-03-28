Presidencia
El gobierno de Jácome denuncia ante la Xunta al interventor municipal
Redacción
Nueva disputa del gobierno local presidido por Gonzalo Pérez Jácome contra el interventor municipal, con el que ya se ha visto inmerso en otros procesos que han acabado en sentencias condenatorias contra Jácome por acoso contra este funcionario con categoría de habilitado nacional. Incluso llegó a cesarlo de su puesto y un fallo del (TSXG) de apelación presentada por el Concello le obligó a restituirlo a su puesto. En esta ocasión, la denuncia fue presentada por el gobierno local ante Dirección Xeral de Administración Local, contra el interventor municipal, Gonzalo Alonso, por posibles «infracciones disciplinarias». El motivo es el que ha mantenido el propio regidor de viva voz en varios plenos, pues considera que los informe técnicos y reparos por ciertas dudas de legalidad, «frenan»·en algún caso la dinámica municipal e incluso los pagos de facturas.
Según ha ratificado la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes a Europa Press, el escrito de la administración local fue remitido esta semana ante presuntos hechos constitutivos de «infracciones disciplinarias imputables» solicitando así «que se proceda a la incoación de expediente disciplinario». Por ello, la entidad autonómica procederá ahora a analizar la documentación presentada «a efectos de valorar si existen hechos fundados con base suficiente» para iniciar dicho expediente y, en su caso, la tipificación de la presunta infracción.
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