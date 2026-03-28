Frente común de la oposición para desbloquear la obra de avenida de Portugal

La situación de crisis de los vecinos y los comerciantes de avenida de Portugal, tras abandonar la empresa adjudicataria la obra de la calle y dejar un escenario de vallas, bache y aceras levantadas se ha agudizado. Por ello los tres grupos políticos de la oposición en el Concello de Ourense (PP, PSOE y BNG) han aparcado sus diferencias y han unido sus firmas en una moción conjunta en la que piden al gobierno local, entre otras cuestiones, un calendario claro y detallado de plazos que garantice que se retoman las obras y que se evalúen los años económicos que estas han causado al comercio de la zona.

El abandono de Opain S.L, la adjudicataria del proyecto, con un presupuesto de 5,1 millones de euros, alegando impagos del Concello de Ourense, que luego se demostró que escondían una situación de grave insolvencia de la constructora, ha sumido el barrio y los comerciantes en la desesperación y el caos.

Ante ese escenario, la moción que llevan los tres grupos de la oposición al pleno insta al gobierno a mostrar «de manera urgente el estado completo del expediente de la obra», incluyendo la situación contractual, las causas de la paralización y una previsión real de finalización. Asimismo, reclaman la presentación inmediata de un calendario claro, público y detallado que establezca plazos concretos y garantice una ejecución continua, sin nuevas interrupciones.

Entre las medidas solicitadas en esta moción conjunta, también figura la adopción de actuaciones urgentes de limpieza y acondicionamiento de la calle, con la retirada de materiales, vallados y obstáculos innecesarios, asegurando en todo momento condiciones adecuadas de accesibilidad y seguridad. Además, piden la realización de una evaluación de las pérdidas económicas sufridas por los negocios de la zona, así como el estudio y puesta en marcha de posibles ayudas o compensaciones para los establecimientos afectados.

Anulación de las multas

Por último, los tres grupos municipales solicitan la suspensión inmediata de las sanciones en el ámbito afectado por las obras, así como la revisión, y en su caso anulación, de las multas de tráfico impuestas a los vecinos en contextos de señalización deficiente.

Según exponen los tres grupos políticos, los trabajos que se vienen desarrollando en la avenida de Portugal, clave tanto para la movilidad como para la actividad económica y social de la ciudad, se han caracterizado desde su inicio por la falta de continuidad, la ausencia de una planificación visible y reiteradas paralizaciones.

Esta situación, señalan, ha derivado en un escenario de «perjuicio directo para vecinos, vecinas y el tejido comercial de la zona».

En la actualidad, describe la avenida de Portugal como una muestra de deterioro urbano con intervenciones inacabadas, presencia constante de materiales de obra, vallados y obstáculos, así como importantes dificultades tanto para el tránsito peatonal como para la circulación rodada.

A ello se suman, indican, problemas de accesibilidad a viviendas, garajes y establecimientos, lo que está generando, según la oposición, pérdidas económicas en el comercio local y afectando de forma significativa a la vida cotidiana de la ciudadanía.

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Las formaciones firmantes consideran que la situación actual está generando un notable deterioro urbano y social, además de una creciente desconfianza hacia la gestión municipal, por lo que insisten en la necesidad de una respuesta inmediata por parte del gobierno local que permita desbloquear esta situación.