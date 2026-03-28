Días de fe y ocio: La procesión del Viacrucis arranca el ciclo religioso y turístico de la Semana Santa

La Semana Santa, en su doble vertiente religiosa y como cita también de interés turístico o de disfrute del arte sacro, calienta motores, con la celebración anoche de la procesión del Viacrucis, que se desarrolló por las calles de la ciudad y es en cierto modo arranque real a 9 días de convocatorias, que estarán marcadas para los adeptos a estas celebraciones por unas inmejorables previsiones climáticas

La programación tiene uno de los días más coloristas este domingo tradicional Domingo de Ramos en la Pasión del Señor. A las 11.30 horas tendrá lugar la bendición de ramos en el Parque de San Lázaro, seguida de la procesión con el Paso de los Niños hasta la catedral basílica de San Martiño. La jornada culminará con la misa estacional a las 12.00 horas, marcando el inicio oficial de la Semana Santa.

El miércoles 1 de abril, Día Sacerdotal, estará marcado por actos dirigidos especialmente al clero, como el retiro en la iglesia de Santa Eufemia y la Misa Crismal en la catedral, presidida por el obispo y concelebrada por sacerdotes de toda la diócesis. Ya por la noche, a las 21.00 horas, el protagonismo se trasladará al barrio de A Carballeira con la procesión de Jesús Nazareno, que partirá desde la iglesia del Sagrado Corazón.

El jueves 2 de abril, día de la Cena del Señor, comenzará con los oficios de Lecturas y Laudes en la catedral y confesiones en los distintos templos. A lo largo de la tarde, se celebrarán misas In Cena Domini, en numerosos puntos de la ciudad, destacando la de la catedral a las 17.00 horas, que incluirá el tradicional lavatorio de los pies presidido por el obispo, seguido de la procesión con el Santísimo al Monumento. El viernes 3 de abril, jornada central de la Semana Santa, desde primeras horas se celebrarán los oficios en la catedral y, ya por la tarde, las celebraciones litúrgicas se repartirán por toda la ciudad en diferentes parroquias.

El momento más esperado llegará a las 21.00 horas con la solemne Procesión del Santo Entierro, una de las más emotivas y multitudinarias, que recorrerá las calles en un ambiente de profundo silencio y recogimiento.

Os Caladiños, pura historia

El sábado 4 de abril comenzará de madrugada con una de las citas más singulares: la procesión de la Soledad, conocida como Os Caladiños, que partirá a las 07.00 desde la iglesia de la Santísima Trinidad, incluyendo viacrucis y sermón en la catedral antes de regresar a su punto de origen. A lo largo del día continuarán los oficios religiosos y, ya por la noche, la ciudad vivirá uno de los momentos más simbólicos con la celebración de la Vigilia Pascual en numerosos templos, destacando la de la catedral a las 21.00 horas, junto a otras parroquias que celebrarán este rito en distintos horarios.

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Los actos de la Semana Santa rematarán el próximo domingo 5 de abril con la última cita del calendario, Domingo de Pascua de Resurrección. A las 11.30 horas, la imagen de Santa María Nai será trasladada en procesión hasta la catedral, donde se celebrará la misa de la Resurrección a las 12.00. Tras la eucaristía, la imagen regresará en procesión a su iglesia, poniendo el broche final a una intensa semana de fe, tradición y vida comunitaria en Ourense.