Robo en el rural
Detenido en Celanova por robar 550 kilos de cable en pistas forestales
Es un madrileño que forma parte de una banda organizada e itinerante con coches de alta gama
La Guardia Civil ha detenido a un vecino de Madrid como presunto autor del robo de cable telefónico en el entorno de Celanova.
La investigación del Equipo Roca de la Compañía se inició tras detectarse dos quemas de cableado en pistas forestales aisladas. En el transcurso de las pesquisas, patrullas de Seguridad Ciudadana localizaron dos puntos de corte, así como cable telefónico apilado y oculto en tramos de entre 1 y 1,30 metros de longitud, preparado para su posterior recogida.
Los agentes identificar al sospechoso, que forma parte de una banda organizada e itinerante dedicada al robo de cable en distintos puntos del país, desplazándose desde Madrid en vehículos de alta gama y gran cilindrada.
En el operativo, recuperaron 473 tramos de cable, con un peso aproximado de 550 kilos y un valor estimado de unos 3.000 euros.
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