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Una «cova» pública de Seadur será centro de interpretación del vino

El Gobierno central rehabilitó esta cueva para uso de todos los vecinos

En la entrada a la cueva. | FDV

En la entrada a la cueva. | FDV

REdacción

Ourense

El subdelegado del Gobierno en Ourense, Eladio Santos, vistió ayer la cueva pública del núcleo de Seadur (Larouco) como ejemplo de la estrategia del Gobierno de «incluir a los residentes y productos autóctonos en el ecosistema turístico».

Se trata de unas de los proyectos del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) «Valdeorras, ruta del vino milenaria», convocado y financiado por el Ministerio de Industria y Turismo.

Seadur es un núcleo conocido por su tradición vitivinícola y, especialmente, por el conjunto singular de bodegas excavadas en el terreno, las famosas cuevas o covas. Una de ellas, propiedad de la Asociación As Covas de Seadur y cedida al Ayuntamiento de Larouco, que la rehabilitó para el uso de la ciudadanía, con una ayuda de 150.000 euros del mencionado plan de sostenibilidad, y quiere convertirla en un centro de interpretación del vino.

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Así se lo trasladaron la alcaldesa del municipio Patricia Lamela, y el vocal de la asociación Miguel Ángel Rodríguez. El subdelegado explicó que esta acción «reúne las condiciones para cumplir los objetivos de la estrategia turística del Gobierno de España, centrados en la triple sostenibilidad: económica, social y ambiental. Apuesta por un turismo respetuoso y desestacionalizado que disfrute de la integración con la vida en el rural y que ponga en valor nuestros productos gastronómicos», señaló.

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