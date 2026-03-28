Confiesa simular un robo con violencia en Ourense para cobrar el seguro

Agentes de la Policía Nacional de Ourense han abierto una investigación a un vecino de la ciudad como presunto autor de un delito de simulación de delito tras denunciar falsamente haber sido víctima de un robo con violencia e intimidación en el centro de la capital provincial.

Según ha informado la propia Comisaría Provincial, los hechos se remontan a mediados del mes de marzo, cuando el ahora investigado acudió a dependencias policiales asegurando que había sido asaltado mientras caminaba por la calle. En su relato, un individuo le habría abordado por la espalda, intimidándole con un arma blanca para sustraerle 1.000 euros en efectivo y una tarjeta bancaria.

El denunciante llegó incluso a facilitar una descripción detallada del supuesto autor, así como la dirección de huida, lo que motivó la activación de las primeras gestiones por parte de los agentes.

Sin embargo, la versión comenzó a generar dudas días después, cuando el propio hombre regresó a comisaría para comunicar que había recuperado de forma casual los efectos sustraídos en las inmediaciones donde supuestamente se había producido el robo.

Las contradicciones llevaron a los investigadores de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta—UDEV— a citar nuevamente al denunciante para ampliar su declaración. Fue en ese momento cuando, incapaz de sostener un relato coherente de los hechos, terminó reconociendo que todo había sido una invención.

Según confesó, su intención era simular el robo para poder cobrar una indemnización del seguro.

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Una vez esclarecido lo ocurrido, la Policía Nacional instruyó diligencias por un presunto delito de simulación de delito, que ya han sido remitidas a la autoridad judicial competente. n