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Tribunal Cuentas

Archivan la denuncia contra el Concello por poner barras de bar en la calle

Redacción

Ourense

El Tribunal de Cuentas ha archivado la denuncia interpuesta por el presidente de la asociación de vecinos O Cimborrio por el procedimiento seguido por el Concello de Ourense para otorgar las autorizaciones para la instalación de barras de bar en varias fiestas de la ciudad (Entroido, O Couto, Corpus y Halloween 2025).

La denuncia aludía a «presuntas irregularidades» en estos procedimientos, alegando que la Xunta de Goberno Local y su alcalde se habrían apartado «de manera reiterada y grosera de los procedimientos administrativos aplicables para la disposición de fondos públicos, sin ajustarse a los canales correspondientes y sin control previo, ni reflejo documental». La denuncia incidía en que se había omitido la «fiscalización previa preceptiva».

El Concello aportó los expedientes de las bases que regularon la concesión de estos permisos en las que los adjudicatarios se comprometían a abonar un canon «en especie». Este consistía en pagar, a favor de las empresas que indicara el Ayuntamiento, los costes de eventos programados para las fiestas.

Así, argumenta el Ayuntamiento, las bases «no establecen un canon a ingresar al Ayuntamiento, sino un canon en especie y, como tal, no genera ningún ingreso para la corporación; al no existir tal ingreso, tampoco existe ninguna de las infracciones denunciadas».

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El Ministerio Fiscal solicitó el archivo de las actuaciones al advertir que, de la documentación aportada «no se desprende la existencia cierta de hechos concretos que pudieran determinar responsabilidad contable». El auto concluye que «el actor público no concreta ni aporta indicio alguno de las posibles disposiciones de fondos por parte del Ayuntamiento que pudieran no estar justificados y que, consecuentemente, hubieran podido ocasionar un daño susceptible de ser calificado de alcance contable».

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