Plazo de solicitudes hasta el 1 de mayo en el plan para convertir locales en viviendas

La dificultad de acceso a una vivienda es uno de los grandes problemas sociales en España. Factores como la subida continuada de las hipotecas y de los alquileres, así como la insuficiente oferta de casas de nueva construcción, y de antiguas en buen estado, son grandes trabas para poder construir un proyecto de vida en un hogar. Hay más de 1.800 personas en la provincia de Ourense que están inscritas en el registro único de demandantes de vivienda de la Xunta. La administración autonómica ha impulsado un plan piloto en la ciudad para incrementar el número de viviendas de promoción pública en alquiler trasformando locales sin uso, que estén situados en bajos o entreplantas de edificios residenciales, y que se encuentren en buen estado de conservación y libres de cargas. Hasta el 1 de mayo está abierto el plazo de solicitudes para la oferta pública de adquisición de locales por parte de la Xunta.

Este jueves, el delegado territorial de la Xunta, Manuel Pardo, y técnicos de la administración autonómica especializados en materia de vivienda mantuvieron una reunión informativa con representantes del sector inmobiliario, para detallar la información sobre esta iniciativa piloto. Asistieron representantes de la Asociación de Constructores de Ourense (ACO), el Colegio de Administradores de Fincas de Galicia (Coafga), el Colegio Oficial de Arquitectura Técnica de Ourense (Coatou), la delegación de Ourense del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, así como de la Asociación de Empresas Inmobiliarias de Galicia (Asemi). La primera fecha clave en el plan es el 1 de mayo, cuando termina el plazo para la presentación de solicitudes de la oferta pública de adquisición de locales en Ourense, con el fin de transformarlos en viviendas de promoción pública en alquiler.

Los requisitos de estas iniciativa exigen que cada local debe permitir la construcción de, por lo menos, una vivienda, que deberá cumplir las condiciones establecidas en la normativa en materia de edificación y habitabilidad. Las ofertas también podrán incluir una plaza de garaje o un trastero o buhardilla por vivienda resultante.

El Instituto Galego de Vivienda e Solo realizará una tasación de los locales seleccionados entre todas las propuestas, y realizará una oferta económica. Además de abonar el precio, el IGVS pagará también los gastos derivados de los honorarios profesionales relativos a la documentación técnica y trámites administrativos necesarios, hasta un máximo de 1.500 euros.

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«Esta medida é unha iniciativa máis da Xunta para seguir facilitando o acceso da cidadanía á vivenda», valora Manuel Pardo.