La histórica locomotora de A Ponte luce de nuevo como hace 100 años

La histórica locomotora de vapor que luce desde hace más de medio siglo delante de la estación de tren de A Ponte como símbolo del pasado y presente ferroviario de este barrio ourensano vuelve a salir a la luz tras 5 intensos meses de dura restauración y repintado en los que estuvo oculta bajo una carpa. La máquina, una de las pocas que quedan en el mundo de este modelo, luce ahora con los mismos colores originales, el rojo y el negro, que tenía cuando empezó a rodar hace casi 100 años.

El alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, acompañado por varios miembros de la corporación, visitó ayer el resultado de la obra de restauración en lo que calificó como «día histórico», pues, «por primera vez, podemos ver la máquina en su estado original, como salió de fábrica, dado que cuando fue instalada en la ciudad en 1976 ya acumulaba 49 años de uso» .

Fueron años de reivindicación vecinal para conseguir que se salvara de la oxidación y el expolio esta pieza de gran valor no solo patrimonial, sino también sentimental para los pontinos.

La locomotora de vapor 240-2072, de tipo Mastodonte, fue fabricada en el año 1927 por la constructora Tubize (Bélgica) por encargo de la compañía del Ferrocarril Central de Aragón. Cedida en su día al Ayuntamiento por el Consejo de Administración de Renfe, la máquina sirve de homenaje al personal ferroviario en el barrio de A Ponte y permanece en la calle Xesús Pousa Rodríguez, frente a la estación, desde el año 1976.

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La restauración incidió en el tratamiento del metal con productos que lo protejan de la intemperie y costó 192.000 euros, indica el Concello.