A la greña en Bande por la instalación de una placa de recuerdo a represaliados

La memoria histórica, y en este caso el recuerdo a los represaliados políticos por ser antifascistas, no es cuestión que guste a todos y ha vuelto a generar otra guerra –esta, por fortuna, incruenta– entre la alcaldesa de Bande y el Comité pola Memoria Histórica do Val do Limia (CMHVL).

Esa dicotomía entre enterrar esa parte de la historia o desenterrarla, que ya ha causado otros encontronazos en Bande, ha vuelto a a molestar al Comité pola Memoria, que afirma que, tras haber adquirido un acuerdo previo con la alcaldesa, Sandra Quintas, que se había comprometido, dicen, a «estudiar y sufragar» la instalación de esa placa en la fachada del Concello, en homenaje a los cientos de presos políticos antifascistas que estuvieron encarcelados en ese consistorio entre 1936 y 1940, cuando esa Casa Consistorial funcionó también como prisión, la alcaldesa, se volvió atrás.

El Comité afirma que, dos meses después, la alcaldesa de Bande, Sandra Quintas «respondió negativamente a nuestra solicitud utilizando un argumentario habitual de falsa equidistancia institucional, que emplea el fascismo a la hora de imposibilitar la recuperación de la memoria histórica antifascista y republicana».

Por su parte, Sandra Quintas mostraba su sorpresa porque «no le dimos ninguna respuesta oficial, dado que aún no me reuní con mi equipo para adoptarla y simplemente reproducen una respuesta privada por WhatsApp con una persona, no institucional».

En todo caso, considera que «igual que ocurrió hace un tiempo con otro monolito, nosotros no prohibimos, pedimos otras ubicaciones, pero nos parece que poner una placa de ese tipo en el Concello, es un intento de politizarlo, pues tuvo otros usos como juzgado o oficina de extensión agraria. ¿Van a poner una placa por cada uso que tuvo el edificio del Ayuntamiento de Bande?», pregunta.

«Puede ir en otro lugar»

Afirma que «no ha habido prohibición alguna de forma oficial; insistimos , simplemente tendrán que buscar otra ubicación. Igual que ocurrió con aquel monolito, pueden colocar esa placa en otro lugar», explica la alcaldesa.

Sin embargo, desde el Comité pola Memoria do Val do Limia parecen dispuestos a seguir adelante y advierten de que « por mucho que la alcaldesa y el grupo de Gobierno del PP pretenda imposibilitar este modesto homenaje de desagravio, el CMHVL señalizará con una placa de bronce que durante más de cuatro años, en los bajos de la Casa Consistorial de Bande estuvieron recluidos cientos de presos y presas políticos».

Noticias relacionadas

Sandra Quintas afirma al respeto que espera que no tomen ninguna decisión por la fuerza, y sin el permiso de la institución y aboga por el dialogo y esperar a respuestas oficiales.