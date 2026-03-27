Una fiesta para cuidar y rendir homenaje a los que cuidan

Hay tiempo para trabajar y también para cuidar y rendir homenaje a los que cuidan y Fundación San Rosendo aprovechó el día de su patrón para celebrar su gran fiestas anual en el Balneario de Laias, en la que participaron en torno a 800 de los más de 2.700 trabajadores que atienden sus 73 centros asistenciales, muchos de ellos para personas mayores o dependientes. No faltaron los homenajes ni la evaluación de nuevos proyectos en marcha.

Un homenaje dedicado en especial a los 30 empleados jubilados durante el último año, en un emotivo reconocimiento acompañado por compañeros y autoridades. Entre los asistentes destacaron el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices; la conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García; el director xeral de Maiores e Atención Sociosanitaria, Antón Acevedo; la diputada provincial Patricia Torres o el obispo de Ourense, Leonardo Lemos.

Más allá del reconocimiento, la jornada incluyó espacios de trabajo entre los equipos directivos de los centros y el Patronato de la Fundación San Rosendo. En ellos se analizaron los avances en la implantación del Modelo de Atención Centrado en las Personas, una iniciativa que busca transformar los centros en entornos más cercanos y personalizados.

El presidente de la entidad, José Luis Gavela, subrayó que este enfoque supone «situar a las personas en el centro de la atención, favoreciendo la creación de unidades de convivencia más pequeñas donde los usuarios puedan desarrollar su vida con mayor autonomía, acompañados por profesionales de referencia estables» .

Nuevos proyectos

En paralelo, la Fundación avanza en varios proyectos estratégicos para reforzar su red asistencial en 2026. Esta misma semana han comenzado las obras de una nueva residencia en Verín, con un plazo de ejecución de 28 meses, así como las del centro de mayores en la avenida de Pontevedra, en Ourense.

Además, la entidad prevé recibir a los primeros residentes en el centro de Ferreira de Pantón tras la Semana Santa, reforzando su presencia en el entorno rural con instalaciones modernas y adaptadas.

Noticias relacionadas

Con más de 30 años de trayectoria, la Fundación San Rosendo cuenta actualmente con 73 centros asistenciales en Galicia: 59 destinados a personas mayores, 11 para personas con discapacidad, además de un centro especializado en el tratamiento del alcoholismo, un centro de inclusión y una escuela infantil. La red suma 3.919 plazas —casi una cuarta parte concertadas— y 2.378 profesionales.