La Diputación de Ourense da luz verde a 27,8 millones de euros en el primer reajuste económico de 2026

El pleno de la Diputación Provincial aprobó este viernes la primera modificación de crédito de 2026. El expediente, de cerca de 28 millones de euros, salió adelante con los votos a favor del equipo de gobierno del Partido Popular y del diputado no adscrito, Xosé Carlos Valcárcel, frente a la abstención conjunta de Democracia Ourensana, Bloque Nacionalista Galego y Partido Socialista. Todo ello en una sesión plenaria en la que tomó posesión el nuevo diputado provincial de Democracia Ourensana, Francisco Lorenzo, que sustituye a Gonzalo Pérez Jácome en el organismo provincial tras su decisión, en el mes de diciembre, de dejar el acta para «centrarse» en las próximas elecciones.

Así pues, el expediente aprobado moviliza en torno a 27,8 millones de euros con cargo al remanente de tesorería. Se trata del primer modificativo del año y, según el ejecutivo provincial, permitirá reforzar programas e inversiones tras unos presupuestos iniciales condicionados por el Plan CooperOU.

Las partidas se distribuyen entre distintas áreas que se encargó de explicar la vicepresidenta primera, Marta Nóvoa. Destacan los 5 millones de euros para infraestructuras, que elevan la inversión total en la red viaria hasta los 9,5 millones; los 7,5 millones para medio ambiente; 1,3 millones para bienestar; 1,6 millones para cultura y deporte; y más de 2,2 millones para emergencias.

A estas cifras se suman actuaciones concretas en la provincia de Ourense, como los 2,4 millones destinados a finalizar el Parque Acuático de Monterrei, 440.000 euros para la mejora de plazas de abastos o 350.000 euros en ayudas al sector primario tras las protestas de comienzos de año.

Valoración de la oposición

El único respaldo explícito al gobierno, más allá de sus propios votos, fue el del diputado no adscrito, Xosé Carlos Valcárcel, que justificó su posición al considerar que el expediente «sirve para atender los compromisos» de la Diputación. Con todo, matizó su apoyo: «Voto favorablemente aunque haya cuestiones que no suscribo», señaló, apelando también a la necesidad de «trabajar en común» y exponiendo que «por las secuelas de la guerra» lo que «se acordó en el Plan CooperOU corre el riesgo de quedarse corto» .

El resto de grupos optó por la abstención, pero con discursos claramente críticos. El portavoz de Democracia Ourensana, Rafael Cachafeiro, aseguró que el reajuste económico «demuestra que los presupuestos no se hicieron muy bien» y acusó al gobierno de utilizar «una técnica maliciosa». «Si nosotros llevásemos esta modificación al ayuntamiento votarían en contra, porque ustedes no perdonan nada que ustedes hacen», reprochó.

Desde el BNG, el portavoz, Bernardo Varela, defendió la abstención nacionalista manifestando que el expediente resulta necesario «para el normal funcionamiento de la casa», pero que el apartado de obras resulta «insuficiente» e instó al ejecutivo a «buscar la priorización de ciertas actuaciones». En términos similares se pronunciaron los socialistas, que echaron en falta una memoria «más específica», reclamando detalles como «una relación del plan de carreteras en donde actuar» o «partidas concretas para la prevención de incendios».

Con todo, el presidente provincial, Luis Menor, agradeció el apoyo de los grupos a la modificación, aunque fuese mediante la abstención. «Al diputado no adscrito, gracias por su apoyo explícito y por su coherencia. Al BNG, aquí tengo que decir que, sobre todo en temas de gestión, no son los del ‘no’ y lo han demostrado durante toda la legislatura. En cuanto al PSOE, pues lo mismo, a pesar de las profundas diferencias ideológicas que nos separan y probablemente también de las dinámicas que se producen a otros niveles de decisión política, aquí siempre hemos llegado a acuerdos y algunos históricos, como fue la implantación del Plan CooperOU», sostuvo Menor.

Mención aparte tuvo el grupo de Democracia Ourensana, porque tras la alusión de Cachafeiro al concello de Ourense, Menor le reprochó que «sin proyecto, con los presupuestos desde el año 2020...Si hiciésemos lo que hacían ustedes cuando estaban en la oposición no habría ni una modificación, estaría el concello completamente paralizado y no tendrían presupuestos. Esa es la realidad».

«Un fracaso repetido»

Al margen de la modificación de crédito, la sesión plenaria abordó también uno de los asuntos recurrentes en la política provincial: la puesta en marcha del transporte metropolitano. La moción presentada por el BNG salió adelante con el apoyo de PP, PSOE y Valcárcel, y la abstención de Democracia Ourensana.

El acuerdo plantea avanzar en un estudio de costes «realistas» y solicitar a la Xunta una «propuesta de negociación» con las concesionarias. Sin embargo, el debate volvió a dejar patente la dificultad de sacar adelante un proyecto que acumula décadas de intentos fallidos.

Así lo reconoció la vicepresidenta, Marta Nóvoa, quien aseguró que desde el inicio de su andadura política, ya en la década del 2010, «ya se hablaba de este tema» y «se hacía ya de antes, en los 90 ya se hablaba de esto y seguro que alguno de ustedes, que ya estaban en política, lo recuerda», subrayó. Por ello, apeló a la responsabilidad colectiva: «espero que tengamos todos altura de miras y que no volvamos a fracasar, porque hubo muchos gobiernos de muchos colores que fracasaron en eso; es muy difícil, pero tenemos que aportar todos».

Desde Democracia Ourensana, Antonio Fernández defendió una posición «favorable en cuanto al fondo de la cuestión», pero criticó «la falta de impulso político». Aun así, aseguró que su grupo colaborará: «Queremos que esto salga adelante y vamos a echar una mano», dijo como respuesta a las dudas del grupo de gobierno que insistió en la importancia de que el Concello de Ourense sea parte activa de la iniciativa porque «saldrá muy beneficiado».

El presidente provincial fue más allá al insistir en la importancia de la puesta en marcha del transporte metropolitano al tacharlo de «historia repetida de un fracaso durante cuarenta años». Así le recordó a Democracia Ourensana que «desde la Diputación lideramos porque tenemos la capacidad de coordinar con los concellos, pero padecemos todos esta falta de transporte. Si yo fuese el alcalde de Ourense sería el máximo defensor del transporte público».

Más luces verdes

A mayores, el pleno aprobó por unanimidad la iniciativa para solicitar financiación estatal directa que permita aplicar la ley de bienestar animal, así como la creación de líneas de apoyo a los concellos. También salió adelante la propuesta socialista relativa al anteproyecto de Ley de Administración Local de Galicia, que incluye la reclamación a la Xunta de «la financiación del 100% del coste real de las competencias que la norma atribuya a las entidades locales».

La unanimidad no se repitió en la moción sobre prevención de incendios forestales y medidas ante el riesgo de fuegos en el verano de 2026. La iniciativa del PSOE fue aprobada con el voto favorable de socialistas, BNG y DO, mientras que PP y el diputado no adscrito se abstuvieron. El texto plantea que la Mesa Provincial de Incendios publique y difunda sus conclusiones en los próximos 30 días, junto con un calendario de implantación de medidas. A mayores solicita que se adopten en tres meses, y con cargo al presupuesto de 2026, las medidas preventivas recogidas por el mismo grupo de trabajo.

Asimismo, pide que el Ejecutivo autonómico asuma con personal propio especializado y brigadas permanentes todo el año la gestión y limpieza de las franjas secundarias que presente la nueva ley integral de incendios forestales, así como el Plan Director de la Industria Forestal.