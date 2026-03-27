¿Cómo se crean los pictogramas del colegio ourensano Manuel Sueiro? Así es esta herramienta para la inclusión

Detrás de cada tablero plastificado con pictogramas que hoy descansa sobre tres mostradores del barrio de As Lagoas hay un proceso que no es una simple manualidad. Es el último ejercicio de inclusión que realizan desde el CEIP Plurilingüe Manuel Sueiro de Ourense. Un proyecto que parte de los escolares de segundo de Primaria que cuentan en su clase con Martín, un niño en el espectro autista que para comunicarse emplea un dispositivo tecnológico en el que, al pulsar distintas imágenes, estas se convierten en palabras y, con ellas, en pequeñas conversaciones.

Es su forma de hablar y en el clase lo aceptaron tanto que quisieron dar un paso más, ¿por qué Martín tiene que cargar con un objeto pesado? Con esa premisa los niños buscaron en su maestra la oportunidad de desarrollar otro plan: un papel con las mismas imágenes, pero mucho más ligero y sin necesidad de baterías: "un tablero de pictogramas".

La tutora del curso, Patricia Díaz, aceptó el reto encantada y lo convirtió en un proyecto competencial que comenzó con la aplicación práctica de los Sistemas Alternativos Aumentativos de Comunicación (SAAC), herramientas diseñadas específicamente para garantizar la interacción de personas que, por diversas circunstancias, no tienen voz o no la emplean.

El punto de partida de este engranaje es la web de ARASAAC, el Centro Aragonés para la Comunicación Aumentativa y Alternativa, un portal de referencia que provee los pictogramas utilizados a nivel mundial para estandarizar la comunicación visual. Así, el trabajo de los alumnos empieza con una labor de observación y análisis de campo; antes de diseñar, deben elaborar una lista exhaustiva de todas las necesidades comunicativas que surgen en un contexto específico, ya sea una farmacia, una tienda, una cafetería o un aula.

No se trata de colocar dibujos al azar, sino de anticipar frases y deseos concretos, desde un simple «yo quiero» hasta la gestión de «pagar» una «tostada con mermelada». Así, uno de los pilares técnicos más importantes del diseño es el uso del código de colores. Los estudiantes han aprendido a descargar cada icono y asignarle un color específico según su categoría o función, lo que facilita una navegación visual rápida e intuitiva tanto para el usuario como para el que recibe el mensaje

Esta estructura permite que alumnos como Martín puedan construir frases directas y adaptadas a su realidad, pudiendo expresar de forma clara que «quieren merendar una naranja o pedir sus salchichas», ejemplifica Xan sobre las barreras que a veces impone el lenguaje oral y que estos tableros rompen.

Este proceso de creación se ha integrado totalmente en el currículo escolar como un proyecto competencial. Mientras los alumnos aprenden a gestionar estas herramientas tecnológicas, también profundizan en áreas de lengua y exploran otros sistemas como la lengua de signos, creando un perfil de comunicación multidisciplinar e inclusivo, porque ese es el lema del CEIP Plurilingüe Manuel Sueiro: hacer que todos los escolares se sientan integrados e iguales.

Noticias relacionadas

En este proyecto están también vinculadas la tutora del curso y la profesional de atención preferente de Martín, Fátima Rodríguez. Pero muy detrás, porque los protagonistas son los niños. «Guiamos y acompañamos, pero fueron ellos los que detectaron las barreras y tuvieron la iniciativa», subrayan las docentes. Ellas en el paso final, guiaron y acompañaron físicamente: por las calles para que la iniciativa trascendiese del papel a un acto de pedagogía social, sus pictogramas, adaptados a cada necesidad, se pueden consultar en tres comercios del barrio.