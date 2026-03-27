Deporte
A la búsqueda del anillo de boda perdido del capitán del Club Ourense Baloncesto
El COB utiliza sus redes para una curiosa alerta: encontrar la sortija de matrimonio de su pívot, el jamaicano Romaro Gill, "un objeto de valor incalculable" (sobre todo sentimental)
Lo extravió el lunes en los vestuarios del Paco Paz, tras un entrenamiento
«Atención. Nuestro capitán Romaro Gill perdió su anillo de boda. Un objeto de valor incalculable. Si alguien lo encontró o tiene alguna información, rogamos que nos ayudéis a hacerlo volver a sus manos».
El Club Ourense Baloncesto recurría a sus redes sociales, para lanzar este curioso mensaje, con el que alerta de algo que, para algunos, puede ser una nimiedad, pero que al jugador de origen jamaicano de 31 años y por lo que se ve felizmente casado, parece que le ha costado un disgusto.
Romaro, que con sus 2,18 metros de altura, juega en el COB en la posición de pívot, ha sufrido algo que parece habitual en deportistas profesionales durante sus partidos, carreras o entrenamientos: que se le escape su anillo de boda. Romaro lo perdió, según informa su club, este lunes, «y fue en el vestuario del Paco Paz después del entrenamiento».
Creen que, como la joya, a la que dan sobre todo alto valor sentimental, no llevaba inscripción, debió de encontrarlo y llevárselo alguna de las decenas de personas que pasa cada día por ese vestuario», indican fuentes del club.
Así que, activada la «operación anillo» , apelan a la sensibilidad de aquel que lo haya encontrado, para que no se lo quede o revenda y se lo entregue al apesadumbrado capitán, que además disputa hoy partido.
Desde el COB, empático con el disgustillo que se ha llevado su capitán por una pérdida que no se toman a broma, esperan que al saber la identidad del dueño se animen a devolverlo.
Aunque curioso, por la alerta en redes, lo de Gill no es un hecho aislado. Las webs de deportes están llenas de anécdotas de este tipo, jugadores de élite de cualquier disciplina o incluso algún entrenador que, durante carreras competiciones, han perdido su anillo de bodas.
Anécdotas como la de la plantilla completo del Hertha de Berlín, que se puso a buscar solidariamente como auténticos rastreadores el anillo de boda del futbolista australiano Mathew Leckie, que había perdido también durante un entrenamiento en Austria. Ni rastro.
También en 2024, el protagonista fue el entonces técnico del Liverpool, que en la efusividad de la celebración con sus jugadores, de la victoria de su equipo ante el Newcastle, comprobó que había perdido su anillo de boda. Al final el que encontró la joya en el propio campo fue un cámara, «mi amigo para toda la vida», dijo el técnico. Tan grandes en el deporte, como sentimentales. Suerte, Romaro.
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