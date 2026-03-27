Educación
Una alumna de Maristas gana el concurso de camiseta de Galiciencia
La feria científica se desarrollará entre los días 13 y 15 del mes de mayo
Hannah Carvajal Seidel, alumna de cuarto de Primaria del Colegio Plurilingüe Santa María de Ourense—Maristas—, es la ganadora del concurso para diseñar la camiseta oficial de Galiciencia. Su propuesta, titulada «Picaches», representa varios peces rodeados de anzuelos como metáfora de los riesgos presentes en el entorno digital, desde las fake news hasta la exposición de datos personales o la información bancaria.
El jurado valoró especialmente la creatividad del diseño y su conexión con la temática de esta edición, centrada en la ciberseguridad. Entre 300 trabajos procedentes de 15 centros educativos de toda Galicia, el suyo fue el mejor según los expertos. Como premio, Hannah recibirá camisetas para toda su clase, que también se distribuirán entre profesorado y participantes en la propia cita, la mayor feria científica de la comunidad.
Así pues, los diseños lucirán este año entre el 13 y el 15 de mayo, fechas en las que se celebrará Galiciencia en el Parque Tecnolóxico de Galicia, la tecnópole. El evento busca acercar desde su creación la ciencia al alumnado de distintas etapas educativas, desde Primaria hasta Bachillerato y Formación Profesional. n
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