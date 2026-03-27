Acusado de amenazar de muerte a su pareja con un pico de obra

Un caso de violencia machista enfrenta a un hombre en Ourense a una acusación de un delito de amenazas, por intimidar presuntamente la mujer con la que mantenía una relación como pareja de hecho. El suceso que mantiene encausado al varón en la vía penal tuvo lugar el 5 de julio de 2024, por la mañana. Según indica la Fiscalía en su escrito de conclusiones provisionales, el sospechoso inició una discusión con su pareja y, presuntamente, la amenazó de muerte, mientras portaba un pico de obra en la mano. En esa situación, la víctima sintió «gran temor y desasosiego», dice el ministerio público. Dos días después de los hechos, el juzgado concedió una orden de protección a la víctima. En su propuesta de penas, la Fiscalía solicita un año de prisión y la prohibición de comunicarse y aproximarse a ella, durante dos años. El juicio estaba programado para ayer pero se suspendió.