La 19.ª edición del Pórtico do Paraíso traerá artistas inéditos, efemérides y conferencias

Ourense se convertirá un año más en el epicentro nacional de la música antigua durante una semana, pues el festival Pórtico do Paraíso celebrará su 19.ª edición entre el 8 y el 17 de mayo. Cinco artistas y grupos harán presencia en cinco espacios y tres concellos diferentes, en una cita que es ya referente de la actividad cultural ourensana, cuenta con el apoyo del público y ostenta el sello EFFE que reconoce a festivales de arte extraordinarios por toda Europa.

Este nuevo encuentro para los acérrimos de la música antigua lo inaugurará el cuarteto vocal, uno de los más potentes de su modalidad en España, que ofrecerán un repertorio de música del Renacimiento. Lo harán el viernes 8 de mayo en la iglesia de Santiago das Caldas y su concierto supondrá una efeméride para el festival: se tratará del recital número 100 que acoja el Pórtico do Paraíso en su historia.

La fiesta continuará dos días después, el domingo 10 de mayo, con la llegada de la reconocida soprano Mariví Blasco, que actuará en un concierto a voz y guitarra barroca acompañada por Álex Pernas. Su repertorio de obras barrocas se podrá disfrutar en el Pazo de Vilamarín a las 19.00 horas. La siguiente actividad llegará el martes, y no será un concierto, sino una conferencia, algo poco habitual en este festival, pero que se ha ganado la ocasión por la figura invitada. Será el arpista Manuel Vilas quien la imparta, y en su sesión titulada «Travelling para un arpa» recopilará la historia de este instrumento en el mundo cinematográfico. Vilas ya había actuado en dos ocasiones en el Pórtico do Paraíso, y esta vez llega para hacer algo diferente en el Cineclube Padre Feijoó el 12 de mayo.

La «programación habitual» volverá el jueves 14 con las teclas, a cargo del pianista Alex Alguacil. Al igual que todos los artistas invitados salvo Vilas, será su primera vez en el Pórtico do Paraíso y antes de deleitar al Liceo de Ourense con obras de Fran Liszt o Enrique Granados, tendrá tiempo para la enseñanza: impartirá una masterclass de doble jornada en el conservatorio de Ourense, con el que el festival colabora desde sus inicios.

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La edición la cerrará el domingo 17 de mayo el cuarteto de cuerda Seikilos. El monasterio de Santa María de Oseira ha sido el elegido para interpretar un repertorio que incluye piezas como ‘La Oración del Torero’, el ‘Cuarteto en fa mayor de Maurice Ravel’ ou ‘La muerte y la doncella’, del gran Schubert, todas obras de gran fama en el nicho. Las entradas, ya disponibles, se venden a 15 euros para todos los conciertos.