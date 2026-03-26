¿De dónde sale la torre de 15 plantas de O Vinteún y qué cambia en el proyecto de 1.435 viviendas?

El proyecto de vivienda pública que la Xunta de Galicia impulsa en el barrio ourensano de O Vinteún, concebido para levantar 1.435 viviendas, el 80% de ellas protegidas, ha entrado en fase de información pública con una novedad que hasta ahora había pasado desapercibida. Entre la documentación del Proyecto de Interés Autonómico figura una torre residencial de 15 plantas, un elemento que no había sido destacado en las comunicaciones oficiales y que sitúa el foco sobre el fuerte impacto urbanístico y paisajístico de la actuación.

La relevancia de este hallazgo no está solo en la altura del edificio, sino también en lo que revela sobre la evolución del proyecto, sus cambios de diseño y el modelo urbanístico que finalmente se plantea para esta zona de expansión de Ourense.

Un proyecto que cambia de cifras y de distribución

La aparición de un edificio de 15 viviendas en los planos es la última novedad de un proyecto que ha sufrido notables variaciones en su año y medio de creación en lo que se refiere a distribución. El primer plan creado en noviembre de 2024 planteaba crear un total de 1.640 viviendas, pero el borrador con fecha de julio de 2025 bajó las pretensiones a 1.164. La Xunta explicó en su momento que esta redelimitación se realizó «respecto ao PXOM en tramitación, co obxectivo de posibilitar o desenvolvemento de solo destinado maioritariamente á construción de vivendas protexidas», a lo que Allegue añadió el pasado viernes en rueda de prensa que pretendió respetar la zona de afectación protegida del río Cudeiro.

Sin embargo, cuando se anunció la publicación en el DOG del PIA, el número volvió a subir a los 1.435 hogares que ahora se someten a información pública. La consellería de Vivenda de Planificación de Infraestruturas explicó a FARO que este nuevo cambio en la última fase de redacción del proyecto buscó «axustar o número de vivendas inicialmente estimadas ao perfil de demandantes de vivenda en Ourense, que son familias de 2 ou 3 membros, co que as vivendas serán máis amplas».

La futura "macrotorre" de O Vinteún / Hugo Barreiro

El aumento del número de viviendas ha implicado una remodelación casi integral de la distribución de residencias a construir. Los cinco bloques de edificios diseñados en el borrador de julio han sido completamente remodelados en los nuevos documentos. Además, se han suprimido las actuaciones previstas en la zona SUNC (suelo urbano no consolidado), que preveía prolongar algunas de las viviendas ya existentes en el barrio, y a cambio se ha añadido un sexto bloque.

Las alturas de los edificios en consecuencia, también se ha revolucionado: el antiguo proyecto contemplaba cinco edificios de nueve plantas como los de máximos niveles, aunque también se incluían tres de siete pisos, haciendo que la longitud media de la urbanización fuera mayor que la propuesta en este nuevo documento. Ahora, las 300 viviendas más serán resultado de la construcción de 15 plantas resaltando entre una mayoría de edificios de cinco pisos. Esa macrotorre se sitúa en el tercer sector de cuatro bloques junto a otros cinco edificios (dos de ellos de 6 plantas y gran anchura) que componen el sector con más viviendas del proyecto: 286 hogares se concentrarán solo en esta zona.

Aunque la memoria justificativa afirma que el edificio no afecta negativamente al paisaje, lo cierto es que su inclusión contradice relativamente los propios consejos que el equipo redactor daba en versiones anteriores, e incluso en los documentos actuales. En esa misma memoria justificativa, se especifica que la altura máxima de las edificaciones debe ser de siete plantas, y que tan solo se recomendaría superar estos límites para «soluciones puntuales». Por otra parte, el documento ambiental estratégico al que se pudo tener acceso en noviembre de 2025 aconsejaba como medida preventiva «evitar alturas disruptivas para preservar a continuidade do perfil da paisaxe a diferentes escalas».

Con el PIA ya en exposición pública, la aparición de esta torre de 15 plantas no solo reabre el debate sobre el impacto paisajístico de la actuación, sino que también evidencia hasta qué punto el proyecto ha cambiado desde sus primeras versiones. La discusión ya no se limita al número de viviendas previstas en O Vinteún, sino también al tipo de ciudad que dibuja una actuación llamada a transformar uno de los ámbitos de crecimiento más sensibles de Ourense.