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Techo más seguro en el CEIP de Prácticas

La Xunta de Galicia, ha invertido una partida de 125.000 euros que han permitido mejorar y ganar en seguridad en la techumbre del CEIP, Centro de Educación Infantil Y primaria de Prácticas de A Ponte. El delegado de la Xunta visitó el remate de la obra.

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