Protesta ciudadana
Registran mil de firmas por el reinicio de las obras en la avenida de Portugal
Vecinos y comerciantes presentaron el escrito ante el Concello para la búsqueda de soluciones
Representantes de la plataforma de vecinos y comerciantes creada en el barrio de O Couto, para exigir que se reanuden las obras de la Avenida de Portugal, paradas desde el día 9 tras plantarse la empresa concesionaria, entregaron ayer ante las oficinas de Re gistro del Concello más de 1.000 firmas, recogidas durante la manifestación de protesta celebrada esta semana..
Los firmantes piden al Concello cinco puentos, como la finalización urgente de las obras y un calendario de plazos concretos de las mismas. Ta mbién la retirada inmediata de materiales y obstáculos de la vía públicva, así como medidas de limpieza y acondicionamiento de la zona. Finalmente, solicitan al Gobierno local , que estudie la posibibilida de mitar algún tipo de valoración de ayudas o compensaciones para los comercios de la zona, por las fuertes pérdidas sufridas en estos casi doce meses de obras con calles cortadas, y ahora, en un impás de espera sin fecha, tras el plante por posible quiebra, de la empresa adjudicataria del proyecto, Opain S.L.
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