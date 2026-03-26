Reconocimiento póstumo a Marisol Nóvoa, una pionera

La Sala Valente acogió ayer el acto de entrega del XX Premio Clara Campoamor a la Igualdad de Oportunidades, que otorga el Concello de Ourense. El jurado concede el reconocimiento, a título póstumo, a la empresaria y abogada ourensana Marisol Nóvoa Rodríguez, expresidenta de la CEO, fallecida en agosto de 2025. El premio destaca su figura como un «ejemplo de compromiso, solvencia profesional y vocación de servicio público desde el tejido empresarial», y resalta su contribución «decisiva a la normalización de la presencia femenina en órganos de dirección ocupados tradicionalmente por hombres». Su sobrina, Lara Ferradás, recogió el galardón. El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, destacó que el paso de Marisol Nóvoa por la presidencia de la Confederación Empresarial de Ourense «no fue solo un hito local, sino un mensaje a toda España. Marisol fue de las primeras mujeres en nuestro país en ponerse al frente de una organización empresarial, demostrando que el liderazgo no entiende de géneros sino de capacidad y de visión».