Ourense pone rumbo al futuro: oficios y vocaciones se citan en Expourense

La segunda edición de la feria educativa «Educa Ourense» abrió este miércoles sus puertas en Expourense convertida, durante dos días, en una brújula para miles de jóvenes que buscan orientación en uno de los momentos clave de su vida: decidir qué estudiar y hacia dónde encaminar su futuro profesional.

Desde primera hora, pasillos llenos, grupos de estudiantes y preguntas constantes en cada stand. Cerca de 2.000 alumnos de los últimos cursos de ESO, Bachillerato y Formación Profesional inauguraron una cita que crece en participación y ambición, con 55 expositores que despliegan un abanico de opciones que va desde la universidad y la FP hasta salidas menos convencionales como la aviación o las fuerzas de seguridad del Estado.

En la inauguración, el presidente provincial, Luis Menor, defendió el valor de esta cita como escaparate del sistema educativo: «permite conocer de primera mano una oferta plural, variada y de calidad». Por su parte, la directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández, incidió en su carácter inspirador, definiéndola como «un espacio vivo de encuentro, inspiración y descubrimiento».

Talento ourensano

Pero más allá de los discursos, la feria late en el contacto directo. En un mismo recorrido, un estudiante puede interesarse por un grado universitario, probar un simulador, descubrir un ciclo de FP o preguntar por el acceso a la Policía Nacional. La presencia de universidades de toda España y Portugal —junto a las gallegas, la Universidade de Santiago de Compostela, la Universidade de Vigo y la Universidade da Coruña— amplía horizontes, pero el corazón de la feria reside en los centros educativos de la provincia, donde el alumnado no solo escucha, sino que prueba y descubre.

Es el caso del IES Manuel Chamoso Lamas de O Carballiño, que captó la atención de los asistentes con un coche propulsado por hidrógeno. «Este proyecto, basado en la reacción de agua y aluminio para generar energía eléctrica, se alinea con los objetivos de la Agenda 2030 y es uno de los elementos que más curiosidad despierta», defiende el carballiñés Alejandro León desde uno de los espacios de la sección de innovación.

Algunas de las propuestas del IES Chamoso Lamas de O Carballiño / Roi Cruz

El IES Otero Pedrayo de la ciudad repitió por segundo año para mostrar su talento. En su caso, los estudiantes del STEMBach, Noa Carneiro y Samuel Rodríguez, se pusieron al frente de una muestra que une el pasado con el futuro para estudiar el clima ourensano. Los alumnos de primer curso de bachillerato explican en el stand cómo han recuperado datos meteorológicos históricos, que datan de 1892 y 1951— cuando el instituto era estación meteorológica de referencia en la ciudad—, para compararlos con los registros de una estación moderna, que ellos mismos han creado, y analizar el impacto del cambio climático.

En su expositor se pueden ver piezas de su museo, como higrómetros de pelo de caballo, una herramienta que medía la humedad. «Los pelos, cuando hay mucha humedad, se alargan y hacen muescas en este papel», explica Carneiro ante el aparato al que acompañan antiguos termómetros de máximas y mínimas.

Así pues, la tecnología, la innovación y la tradición se dan la mano en una feria educativa en la que también hay espacio para la cultura popular, con un puesto ocupado por el Centro de Cultura Popular Xaquín Lorenzo. Este departamento de la Diputación cautivó al alumnado con un taller de baile tradicional, que funcionó como el «rompehielos» social perfecto para los adolescentes, que también aprovecharon para conocer la iniciación a la pandereta, los juegos populares e incluso el manejo de un telar, puesto que el CCP Xaquín Lorenzo presume de tener uno de los talleres más grandes de Galicia.

La lista de centros es larga y las propuestas variadas, el CRA Amencer de Ribadavia, la Escola de Arte Antonio Faílde o el IES Xesús Ferro Couselo son algunos de los colegios que se pueden visitar en Educa Ourense aún durante la jornada de hoy, que es la última. La entrada sigue siendo gratuita y el horario ya solo de mañana, de 10.00 a 14.00 horas.