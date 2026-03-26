Ourense acogerá una simulación de las Naciones Unidas

El edificio xurídico-empresarial acogerá entre el próximo 7 y 8 de mayo una simulación del funcionamiento de las Naciones Unidas. El evento, que es pionero en Galicia, se lleva celebrando dos años consecutivos en el campus de Ferrol, donde los alumnos del grado de Relaciones Internacionales adscritos a la Asociación de Estudiantes de Derecho fueron responsables de organizarlo. Al tratarse de una titulación interuniversitaria entre UVigo y UDC, los organizadores se encuentran entre semestre estudiando en la ciudad de As Burgas, y han decidido trasladar el evento a este campus.

En la actividad, el alumnado participante pasa a ocupar el lugar de los embajadores y embajadoras de los países miembros de las Naciones Unidas para debatir sobre algunos de los temas de actualidad recogidos en la agenda de la ONU. De este modo, el estudiantado, bajo la figura de un delegado o delegada, prepara borradores de resoluciones estratégicas argumentativas y lleva a cabo negociaciones con países aliados y adversarios, además de resolver conflictos haciendo uso de las reglas del procedimiento de las Naciones Unidas.

Este lunes, los estudiantes de las delegaciones de la Facultad de Derecho y de la Facultad de Relaciones Internacionales de la Universidad de Vigo del Campus de Ourense, Jose Luis Núñez e Iker Agulla, acudieron a la delegación territorial de la Xunta en Ourense para presentarle el proyecto al delegado, Manuel Pardo.

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La iniciativa llega además con el aval de dos ediciones previas en Ferrol, que sirvieron para asentar un modelo pionero en la comunidad. La primera, celebrada en mayo de 2024, reunió a cerca de 70 estudiantes de los campus de Ferrol y Ourense en una experiencia que ya combinaba debate académico, estrategia diplomática y negociación multilateral. Un año después, la cita dio un salto de tamaño y ambición, hasta rozar el centenar de participantes e incorporar alumnado de cuatro universidades. Además, amplió el abanico temático con debates centrados en cuestiones como el comercio global, las armas nucleares, la crisis de Yemen o la situación de las mujeres en Afganistán. Ese crecimiento sostenido permite interpretar la convocatoria de Ourense como la confirmación de un proyecto ya consolidado.