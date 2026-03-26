Jorge Bermello, el decano de los empresarios gallegos cumple 90 años al frente de su emporio comercial: "Yo vine a servir, no a servirme"

«Ourense ha sido siempre todo para mí», asevera Jorge Bermello, sin pudor a emocionarse. Y él ha sido y es todo para Ourense. A punto de cumplir 90 años (será este 7 de abril) aquel niño que nació en 1936, coincidiendo con el estallido de la Guerra Civil, que fue «chico de los recados de mi padre»; pinche de obra desde los 12 años, emigrante a Argentina en el mítico transatlántico de la inmigración gallega, el Yapeyú , sigue al frente de Bermello, la marca comercial que fundó en Ourense hace 65 años y que mueve ahora un negocio de 10 millones de euros.

El empresario Jorge Bermello, ayer, recibiendo el premio en la feria Inspiro en Expourense / Roi Cruz

Pero además lo fue todo: impulsor del Centro Comercia Ponte Vella, que él sigue presidiendo 25 años después; presidente de la Cámara de Comercio, que él llevó a su cima y luego, dejaron morir; presidente del Club Deportivo Ourense «el club de mis amores», indica. Fue alcalde de la ciudad, senador o impulsor contra viento y marea del Palacio de Exposiciones de Ourense.

Sueños hechos realidad

Precisamente ahí , en Expourense, ese proyecto que «un día soñé» , señala, y decidió sacar adelante pese a la oposición de conselleiros de la época, que apostaban por potenciar otros recintos feriales gallegos, se le dedicó un nuevo homenaje a su inmensa carrera empresarial y de gestor político, dentro de la feria Inspiro.

«No lo entiendo. ¿Por qué me rinden homenaje?. Si la gente no sabe nada de mí», señalaba ayer con esa habitual habilidad, que no ha perdido, para huir de los halagos. «Al final recogeré el premio porque hay emprendedores jóvenes y hay que apostar por ellos».

Porque a Jorge Bermello no se le puede llamar nonagenario, sino noventañero inquieto . Sigue al frente de la nueva nave de la empresa que abrió en la carretera Nacional 120, en una zona de crecimiento empresarial; acude a reuniones, impulsa proyectos y, si hace falta, vende por internet o por WhatsApp. El e-comerce tampoco le es ajeno. Ayer, en ese intento constante de desviar la atención de su persona, durante una pequeña charla previa a su homenaje en Expourense, don Jorge, como le llaman los empleados de su firma de electrdomésticos, gente que nace y se jubila, con él, como presume el emprendedor, trataba de centrar la atención en los proyectos. «Acabamos de celebrar hoy mismo la asamblea general del 25 aniversario del Centro Comercial Ponte Vella. ¿Sabe lo difíciles que son las reuniones de propietarios, ruidosas y con gente que protesta ?. Pues aquí nada. Todo unanimidad. Es que sin apoyo sin unión con otros, no se hace nada» indica .

El niño que empezó de pinche a trabajar en la obra con 12 años pues «era tiempos difíciles y había que ayudar en casa», , luego, tras la emigración a Argentina no tardó en encontrar trabajo. «Empecé vendiendo en la calle lo que fuera,» La enfermedad de un hermano le animó a volver. Con el tiempo el emprendedor inquieto y con mucho de visionario, montaría su conocida cadena de electrodomésticos, Bermello, que preside desde hace 65 años.

Su cabeza es un hervidero, vivo y ordenado. El decano de los empresarios y comerciantes gallegos igual firma documentos que supervisa cada rincón de sus negocios, o repasa sin agujeros negros, el breve lapso en el que fue alcalde en 1987, por Alianza Popular.

El alcalde al que no dejaron hacer

«Sinceramente creo que valía para el cargo, pero me fui porque, tras años sin presupuestos en el Ayuntamiento, mi primer objetivo era presentar y aprobar unos para desbloquearlos y gestionar la ciudad». ¿Qué ocurrió? Que, en una corporación de minorías y muy polarizada —CDS, PSOE, independientes—, todo eran problemas. «Unos me decían ‘son buenos presupuestos, pero mi partido no me deja que se los apoye’ sentenciaban en mi despacho de Alcaldía »; «oiga, ¿y yo qué beneficio obtengo si le apoyo y le aseguro la mayoría?», le preguntó otro. «Pues lo mismo que yo: servir a Ourense». Y el concejal. ya fallecido, se fue contrariado.

«Yo no fui a la política a servirme; fui a servir», explica Bermello, pero al comprobar que los intereses de partido —algo tan actual— chocaban ya con los de la ciudad, decidió irse. «Tenía que gobernar de acuerdo a mi conciencia, así que al día siguiente ya estaban preparando la moción de censura». Aún así no guarda rencor.

Esa misma filosofía la mantuvo en el Senado, donde decidió no continuar al comprobar que muchas iniciativas para su ciudad quedaban bloqueadas por la disciplina de partido. «Frenaban la actividad; no les gustaba que yo llevara determinadas iniciativas a Madrid», explica.

Esa convicción y firmeza la mantuvo, en la defensa de algunos proyectos más ambiciosos, como el centro comercial que impulsó dentro de la ciudad, contra la tendencia de llevarlos a las afueras. O Ourense, que nació —recuerda— «con mil trabajos y obstáculos» y con la oposición de distintas instituciones.

Porque la historia del «noventañero» efervescente en proyectos, al día de todo, historia no cabe en los cargos, si no en la convicción de aquel niño que empezó a trabajar sin preguntar, en el joven que cruzó el Atlántico sin garantías y en el hombre que, a punto de cumplir 90 años, sigue levantando la persiana cada día.

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Siempre derribando muros, como ayer , cuando, tras quedar encerrado por despiste de sus empleados en la nave , con su entrevistadora, franqueó una cancilla tirándose casi en plancha. No precisó llave. «Es que tengo una comida de trabajo, y a la gente se la puede hacer esperar». El «jefe» de una generación irrepetible.