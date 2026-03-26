La Xunta de Galicia planea construir una torre de 15 plantas al lado del Camiño Real de Santiago en Ourense

Una torre de edificios residenciales con 15 plantas de alto, levantada a escasos 200 metros del Camiño Real de Santiago a su paso por Ourense. Esta construcción es la que la Xunta de Galicia, a través del Instituto Galego de Vivenda e Solo, plantea construir como parte de un Proyecto de Interés Autonómico que dotará de 1.435 nuevas viviendas, de las cuales el 80% serán públicas, en el barrio de O Vinteún. La iniciativa fue publicada el pasado viernes en el DOG para ser sometida a información pública, y desde entonces se ha abierto un plazo de 15 días naturales para presentar alegaciones.

Este dato no se pudo conocer hasta esta semana, pese a que el proyecto lleva siendo anunciado desde noviembre de 2024. A lo largo del año y medio en el que se ha trabajado en el proyecto, no se ha hecho mención alguna a un edificio de semejantes dimensiones en ninguna de las comunicaciones del gobierno autonómico, ni siquiera en la rueda de prensa que la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, dio el pasado viernes para anunciar la publicación en el DOG del proyecto y que se prevé comenzar las actuaciones a final de este año.

La futura "macrotorre" de O Vinteún / Hugo Barreiro

Fue precisamente la publicación en el DOG, y en consecuencia la liberación de los documentos relativos al expediente, la que permitió detectar el edificio de grandes alturas, aunque no sin complicaciones para cualquiera no especializado en arquitectura: La existencia de un edificio con planta baja y 14 alturas (B+14) solo se visualiza en uno de los planos de ordenación, y en la memoria justificativa se menciona de manera puntual al hablar sobre los posibles impactos paisajísticos, afirmando que su construcción «establécese como fito do ámbito xerando un espazo de singularidade sen afectar negativamente a paisaxe e súa visibilidade».

Una altura que no se repite en el proyecto

Esta «singularidad» de la que habla el proyecto queda clara al ver la alzada del resto del macroproyecto. El siguiente edificio de mayor altura proyectado en el conjunto se queda en los 6 niveles, mientras que la mayoría de bloques contarían con 5 pisos como máximo. La disparidad se hace claramente visible en las imágenes 3D de la futura urbanización que la Xunta de Galicia publicó en los últimos días, y que hicieron que varios usuarios destacaran la peculiaridad del edificio en redes sociales: «Xa veredes cando as asociacións veciñais vexan unha torre de 15 alturas no PIA do Vinteún que nin as notas de prensa mencionan, e por algo será», afirmaba en X el usuario un vecino de Ourense.

La controversia generada por la construcción de este edificio, que se dedicará a usos residenciales, no reside únicamente en su altura, sino en su ubicación. El proyecto de urbanización de O Vinteún está atravesado por una calle por la que transita el Camiño Real de Santiago, en un tramo que a día de hoy destaca por su paisaje natural en el contexto de la ciudad de As Burgas. Además, también contiene entre sus planos el paso del arroyo Cudeiro. Sin embargo, el estudio del paisaje realizado como parte del expediente concluyó que «no ámbito do PIA non se identifican elementos ou zonas con singulares valores paisaxísticos, de tipo natural, ecolóxico, cultural ou patrimonial, estético ou panorámico, e produtivo ou de uso recolleitos no Catálogo das Paisaxes de Galicia».

Poco menos alto que el Barceló y con más niveles que el CHUO

De acabar avanzando y aprobarse definitivamente el PIA, la macrotorre de O Vinteún tendría asegurada su construcción, y con ella la creación de un nuevo «gigante» del casco ourensano. En el ámbito residencial solo la construcción de Valle Inclán 6 iguala su altura, con 16 plantas de pisos. Le supera también el antiguo hotel San Martín (ahora Barceló), aunque tan solo por 2 alturas según el concello de Ourense. La posible torre de O Vinteún sería también superior al nuevo edificio del CHUO, que aunque gana en anchura, se queda en las 10 plantas contando las subterráneas.