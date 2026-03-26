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Fiesta de Fundación San Rosendo en Laias

La Fundación San Rosendo celebrará a lo largo de la jornada de hoy, la fiesta de conmemoración anual de su patrón que tendrá lugar en uno de sus centros, el l Hotel Balneario Laias Caldaria, al que asistirán trabajadores de sus 73 centros asistenciales de Galicia.

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