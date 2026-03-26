Elogio al colegio de Seixalbo por el nivel lector del alumnado

La directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández, visitó ayer el Colegio Plurilingüe de Seixalbo, en Ourense, donde conoció de primera mano el funcionamiento de los distintos programas que lleva a cabo el centro, a través de la biblioteca escolar, y que constituyen «un apoyo importante apoyo en el avance de la competencia lectora del alumnado». Un campo que este curso se ha visto reforzado con la ‘Hora de ler’, un tiempo diario blindado dentro del horario lectivo en el que los alumnos de Infantil y Primaria se dedican a la lectura. Además, estas iniciativas fortalecen el trabajo en equipo, la inclusión y la convivencia. El colegio de Seixalbo ha ampliado el espacio de la biblioteca escolar, que cuenta también con un laboratorio de radio.