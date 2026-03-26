Dereito ao Tren se manifiesta en Ourense por un servicio ferroviario «útil, justo y digno»

La Plataforma Dereito ao Tren volvió a salir a la calle este pasado miércoles en Ourense para reclamar un servicio ferroviario “útil, justo y digno” en la estación de A Gudiña.

La concentración, celebrada ante la Subdelegación del Gobierno, se produjo tras los recientes anuncios de cambios en los horarios del tren. Aunque los convocantes admiten que se han dado algunos pasos en los últimos días, insisten en que las medidas siguen siendo insuficientes para cubrir las necesidades reales de movilidad.

Durante la protesta, los asistentes corearon consignas en favor de un “tren útil” y denunciaron que las actuales frecuencias dificultan la vida cotidiana. Según explicaron, la falta de horarios adecuados y de plazas disponibles impide realizar desplazamientos básicos en el mismo día, como acudir al trabajo, a consultas médicas o a centros educativos.

En la concentración de protestas participaron representantes tanto del PP, como del BNG, así como del Gobierno local de Democracia Ourensana que preside Gonzalo Pérez Jácome. dado que el destinatario de las protestas y p exigencia de mejoras es el Gobierno central.

E n manifiesto al que se dio lectura ayer Desde la plataforma subrayan que el problema no es solo de cantidad, sino también de organización del servicio. Reclaman horarios más funcionales, mayor disponibilidad de billetes y una oferta estable que permita planificar viajes con antelación. En su opinión, sin estas condiciones no puede hablarse de una solución real.

Uno de los aspectos más criticados es la escasa parada de trenes en A Gudiña. A pesar de que por la estación pasan numerosos convoyes a diario, solo una pequeña parte realiza parada, lo que limita considerablemente su utilidad para la población local.

El colectivo también advierte del impacto territorial de esta situación, ya que afecta a comarcas enteras que dependen de esta infraestructura para mantener su conexión con otras ciudades. Consideran que la falta de un servicio adecuado contribuye a la pérdida de oportunidades y al aislamiento de estas zonas.

Además, recuerdan que los recortes aplicados en los últimos meses han reducido frecuencias y concentrado horarios en franjas poco prácticas, aunque reconocen ligeras mejoras en las primeras horas del día. Aun así, insisten en la necesidad de reforzar especialmente las conexiones de tarde.

Entre sus principales demandas figura la implantación de un servicio público ferroviario que garantice estabilidad, así como condiciones más accesibles en abonos y tarifas. También anuncian que continuarán con las movilizaciones y contactos políticos hasta lograr cambios efectivos.

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Uno de los datos más repetidos durante la concentración es que, de los 22 trenes que atraviesan A Gudiña cada día, solo seis realizan parada —tres por sentido—, una situación que los convocantes califican de «decisión política» y no técnica. Desde la plataforma alertan además del impacto territorial de esta situación. «Cuando el tren no para, no queda solo una estación vacía; queda un territorio sin oportunidades» , recordando que la estación da servicio a Valdeorras, Verín, Trives o A Limia, además de zonas limítrofes de Zamora y norte de Portugal. n