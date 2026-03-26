Sanidad pública
El conselleiro defiende que en paliativos se da «la mejor atención»
El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, defendió este miércoles en el Parlamento que la planta de cuidados paliativos del hospital ourensano de Piñor dispone de los medios necesarios para ofrecer la «mejor atención con las máximas garantías». En cambio, la parlamentaria del PSdeG critica que la unidad no dispone de «recursos suficientes» y tiene «carencias graves que afectan directamente a la calidad asistencial». En la réplica, el conselleiro afirma que el funcionamiento es correcto, y que todos los ingresos se llevan a cabo con un «estricto protocolo de derivación de pacientes», con las máximas garantías médicas. La dotación establecida en la nueva planta de hospitalización es de 29 camas para cuidados mínimos de medicina interna y de 9 camas para cuidados paliativos.
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