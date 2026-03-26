El campus se sube a la ola de la energía marina con un proyecto de 2,45 millones

El campus de Ourense acoge desde este miércoles el lanzamiento de AWESDI (Atlantic Wave Energy Sustainable Deployment Initiative), un proyecto transnacional coordinado por el Centro de Investigación Marina de la Universidade de Vigo que busca impulsar el despliegue sostenible de la energía undimotriz—el movimiento de las olas del mar— en las costas de España, Portugal, Francia e Irlanda.

La iniciativa, con un presupuesto total de 2,45 millones de euros cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional a través del programa Interreg Atlantic Area, está liderada en el campus ourensano por el grupo EphysLab y se desarrollará hasta 2028 con la participación de 12 socios del arco atlántico, entre universidades, centros de investigación, agencias públicas y empresas innovadoras.

Durante la jornada inaugural, celebrada en el Campus Auga, se abordaron los trabajos, los objetivos científicos y tecnológicos y los sistemas de gestión y transferencia de resultados. Todo ello en un encuentro que para la organización «marca el punto de partida de una colaboración internacional clave» para avanzar en soluciones en el ámbito de las energías renovables marinas. Así, el proyecto nace con el reto de superar barreras con una tecnología que, según subrayan, ofrece mayor densidad de potencia y menor variabilidad que otras fuentes como la eólica o la solar marina.

El investigador principal, Moncho Gómez , señala que la energía undimotriz se encuentra en «una fase intermedia de desarrollo», con dispositivos ya probados pero aún lejos de su plena comercialización. En este contexto, AWESDI apuesta por la puesta en marcha de proyectos piloto y el diseño de una metodología para identificar los emplazamientos más prometedores.

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Como resultado final elaborarán una hoja de ruta conjunta para el despliegue de esta energía en el Atlántico europeo, con el objetivo de «contribuir a una transición energética más justa y sostenible».n