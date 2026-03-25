«Tener personal de apoyo en los colegios es un derecho, no un privilegio»

El CPI Terras de Maside lleva dos años cocinando entre sus aulas un proyecto que lo convierte en referente de inclusión en la provincia, incluso en toda la comunidad. Y el objetivo detrás de él no son los merecidos premios, sino el simple objetivo de servir las mismas facilidades para todos: Coraima, una alumna de 3º de primaria, es una niña sorda de nacimiento, y el colegio ha adaptado todo su entorno a pictogramas e imágenes signando. Además, para que se pueda comunicar, su clase recibe una vez a la semana una clase de lengua de signos, con la que ya dominan conceptos básicos y el alfabeto dactilológico.

La responsable de lograr que Coraima se pueda comunicar con su círculo de amigos en la escuela es Ruth Lobera, especialista en lengua de signos de la Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia (FAXPG), y que trabaja en su sede de Ourense. Aunque tiene discapacidad auditiva, tiene capacidad de habla y cuenta con un implante coclear, por lo que es capaz de realizar su trabajo prácticamente con total autonomía.

Ella se dedica a asesorar a familias con niños sordos, y enseñar la lengua en colegios desde Educación Infantil hasta Secundaria, como hace en el colegio ourensano por partida doble: «Estoy 50 minutos con Coraima, que solo se comunica en lengua de signos, y luego otros 50 con ella y toda la clase», explica sobre la metodología que ya da resultados fructíferos, pues «para ella es algo muy positivo, porque aunque emite alguna palabra no tiene capacidad de habla, y al comunicarse con ella signando, toda la clase se implica. Intentan aprender, comunicarse con ella y conmigo en lengua de signos... es una maravilla», afirma.

Un derecho que depende de recursos

Aunque Ruth agradece la implicación que hay con la integración en el colegio ourensano, no se olvida de que el camino hacia una inclusión plena de las personas sordas en las aulas es aún largo. Principalmente en cuanto a recursos, pues la especialista de atención preferente, Natalia Taboada, con la que cuentan en el CPI Terras de Maside prácticamente de forma exclusiva para Coraima, es una figura que muchos sueños sueñan frustradamente con tener: «Ela ten unha gran sorte, é unha privilexiada porque ten unha persoa exclusivamente para ela», explica la propia Natalia. Y es que precisamente la falta de recursos y personal de apoyo a la diversidad es uno de los principales motivos que ha llevado a los profesores gallegos a múltiples huelgas y manifestaciones este último curso. Lobera, por su parte, es crítica con el «milagro» en el que se ha convertido contar con estas figuras en los colegios: «Esto es un derecho, no un privilegio. Cualquier alumnado sordo tiene derecho a la información, así lo recoge la ley 27/2007 que regula la lengua de signos. Pero conseguirlo es una lucha constante, en la que vamos pasito a pasito

Su labor forma parte de un programa innovador de la FAXPG, que desde 2023 hace énfasis en la población infantil desde su área de Educación, y a partir del curso 2023-2024 ofrece este proyecto específico de formación en centros educativos, para que cualquier colegio que cuente con alumnado sordo pueda abordar la inclusión desde el punto de vista más práctico posible. Como el Terras de Maside hay sobre 30 centros educativos más en Galicia que cuentan con este apoyo didáctico, 3 de ellos en la provincia de Ourense. Ruth se encarga de ellos, más los 4 que hay en Lugo.