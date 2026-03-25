Ourense, con la incidencia más baja de tuberculosis en Galicia

Este martes fue el día mundial de la tuberculosis, enfermedad que se mantiene en Ourense en niveles bajos, con 27 casos diagnosticados en 2024. La incidencia en la provincia es la menor de Galicia: 8,9 casos por 100.000 habitantes. Desde la unidad especializada en esta patología en el hospital de Ourense indican que la enfermedad puede afectar a cualquiera. Con tos persistente de más de 2 o 3 semanas se recomienda acudir al médico para valoración.