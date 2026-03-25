Sanidad
Ourense, con la incidencia más baja de tuberculosis en Galicia
En la provincia se diagnostican una veintena de casos al año de esta patología | Se recomienda consultar cuando la tos es persistente
J. F.
Ourense
Este martes fue el día mundial de la tuberculosis, enfermedad que se mantiene en Ourense en niveles bajos, con 27 casos diagnosticados en 2024. La incidencia en la provincia es la menor de Galicia: 8,9 casos por 100.000 habitantes. Desde la unidad especializada en esta patología en el hospital de Ourense indican que la enfermedad puede afectar a cualquiera. Con tos persistente de más de 2 o 3 semanas se recomienda acudir al médico para valoración.
- Cae un tráiler al mar en Vigo en la zona de los muelles de Frigalsa, en Teis
- La presencia de anisakis aumenta en las poblaciones gallegas de delfín común
- Las fincas forestales de Pontevedra deben estar limpias antes del 31 de mayo
- Vecinos claman contra el «desmadre» de las terrazas en el Casco Vello
- Marcos, Alejandro y Anxo: los universitarios de Ourense detrás de Loomi, la IA que revoluciona la enseñanza infantil
- Tres heridos, dos de ellos de gravedad, tras una colisión frontal de dos turismos en el acceso al Puerto de Vilagarcía
- Los apicultores aconsejan colocar ya trampas contra las reinas de velutina
- Así es el proyecto de vivienda protegida que la Xunta promueve en Lavadores