¿Nevera o arte conceptual?

El pintor profesional Leandro Sánchez, artista de origen mallorquín afincado en la ciudad, ha transformado un frigorífico en una pieza artística que se exhibe en la tienda de electrodomésticos de la cadena Bermello situada en la carretera de Vigo. La intervención surgió de manera casi espontánea. Según explica el propio artista, la idea nació cuando el comerciante ourensano Jorge Bermello visitó su estudio y se fijó en una nevera que Leandro utilizaba allí como elemento decorativo. «Tenía una nevera vieja en el estudio y, para no dejarla simplemente blanca, había pegado en las puertas algunos cuadros que tenía. Cuando Jorge la vio pensó que aquello podría convertirse en algo muy llamativo para la tienda», explica el pintor. Para el diseño, Leandro decidió trabajar con electrodomésticos de la marca Solthermic, vinculada a la empresa Bermello. El resultado, una obra icónica que puede verse en la foto aneja y que está expuesta en la nueva sede de Bermello en la Carretera de Vigo Una vuelta al arte conceptual, en este caso con doble uso artístico y funcional.