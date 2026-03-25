La Miteu llenará Ourense de teatro: 20 actuaciones contra la indiferencia

La Mostra Internacional de Teatro Universitario (Miteu), una de las grandes propuestas culturales en Ourense, alcanza su 31ª edición, con una programación que llevará a diferentes espacios escénicos de la ciudad una veintena de espectáculos, entre el 23 de abril y el 8 de mayo. Un total de 233 artistas, entre actores, directores y técnicos, participarán en el festival, un clásico de la primavera ourensana. Acudirán compañías con representación de Palestina (Teatro del Barrio), Perú (Anaqueronte), Portugal (Teatr’Ubi), de Ourense, Vigo, Pontevedra, Lugo, Santiago y A Coruña, así como de Navarra, Andalucía, Castilla-León y Madrid.

La Miteu, con propuestas de distintos formatos —desde obras teatrales y coloquios a danza, un concierto y un laboratorio en el campus de creación— reúne la colaboración de varias instituciones y agentes culturales: la Universidad de Vigo —el campus acogerá una clase magistral y el grupo de teatro Maricastaña pondrá el broche al festival, el 8 de mayo—, la Diputación, la Xunta, el Liceo y el Café Cultural Auriense, así como la compañía teatral Sarabela, la organizadora de una cita en la que, de nuevo, el Concello está ausente.

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«Esta edición de madurez consolida a Ourense como referente internacional das artes escénicas», valora el diputado provincial César Fernández. «As institucións deben estar á altura para facilitar un dereito fundamental: o acceso á cultura», añade. El director de la Miteu, Fernando Dacosta, subraya que «con eventos deste tipo, procuramos un lugar para a esperanza, para sentir que outro mundo é posible». El dramaturgo reivindica que «a emoción, o sentido, a reflexión, a razón, e tamén o goce, deben ser referencia dos nosos actos para seguir considerándonos humanos». El teatro, añade Dacosta, «parte da vida e, polo tanto, non é nin pode ser indeferente ao que acontece cada día». Las obras de esta edición de la Miteu «reflicten e dan forma poética, unha vez máis, ao que nos emociona, ao que forma parte da nosa existencia».