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La Miteu llenará Ourense de teatro: 20 actuaciones contra la indiferencia

Participarán 233 artistas de compañías escénicas con la mirada de Palestina, Perú, Portugal, Galicia y varias comunidades de España

Varias instituciones y agentes culturales colaboran con la MITEU. | IÑAKI OSORIO

Varias instituciones y agentes culturales colaboran con la MITEU. | IÑAKI OSORIO

Javier Fraiz

Javier Fraiz

Ourense

La Mostra Internacional de Teatro Universitario (Miteu), una de las grandes propuestas culturales en Ourense, alcanza su 31ª edición, con una programación que llevará a diferentes espacios escénicos de la ciudad una veintena de espectáculos, entre el 23 de abril y el 8 de mayo. Un total de 233 artistas, entre actores, directores y técnicos, participarán en el festival, un clásico de la primavera ourensana. Acudirán compañías con representación de Palestina (Teatro del Barrio), Perú (Anaqueronte), Portugal (Teatr’Ubi), de Ourense, Vigo, Pontevedra, Lugo, Santiago y A Coruña, así como de Navarra, Andalucía, Castilla-León y Madrid.

La Miteu, con propuestas de distintos formatos —desde obras teatrales y coloquios a danza, un concierto y un laboratorio en el campus de creación— reúne la colaboración de varias instituciones y agentes culturales: la Universidad de Vigo —el campus acogerá una clase magistral y el grupo de teatro Maricastaña pondrá el broche al festival, el 8 de mayo—, la Diputación, la Xunta, el Liceo y el Café Cultural Auriense, así como la compañía teatral Sarabela, la organizadora de una cita en la que, de nuevo, el Concello está ausente.

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«Esta edición de madurez consolida a Ourense como referente internacional das artes escénicas», valora el diputado provincial César Fernández. «As institucións deben estar á altura para facilitar un dereito fundamental: o acceso á cultura», añade. El director de la Miteu, Fernando Dacosta, subraya que «con eventos deste tipo, procuramos un lugar para a esperanza, para sentir que outro mundo é posible». El dramaturgo reivindica que «a emoción, o sentido, a reflexión, a razón, e tamén o goce, deben ser referencia dos nosos actos para seguir considerándonos humanos». El teatro, añade Dacosta, «parte da vida e, polo tanto, non é nin pode ser indeferente ao que acontece cada día». Las obras de esta edición de la Miteu «reflicten e dan forma poética, unha vez máis, ao que nos emociona, ao que forma parte da nosa existencia».

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