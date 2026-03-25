Se enfrenta a doce meses de multa por un botellazo en Trives

Una noche de juerga en la localidad de A Pobra de Trives en el año 2022 llegó ayer a l Juzgado de lo Penal 2 de Ourense. Se acusa a un joven de un delito de daños y otro delito leve de lesiones, por los que Fiscalía pide sanciones económicas.

Según lo relatado en el escrito fiscal, el 12 de agosto de 2022 el acusado se dirigió al denunciante « con quien había tenido enfrentamientos previos» y le propinó «un fuerte golpe en la cabeza con un botellín». La víctima «con una brecha sangrante» abandonó el lugar en su vehículo para interponer denuncia ante la Guardia Civil y acudir al centro médico. Al regreso, pasó por el centro y el acusado le lanzó un vaso al coche, causando daños valorados en 1.192,85 euros.

El acusado niega los hechos. Reconoce que existía un conflicto previo entre ambos y ese fue el motivo de que esa noche— según su versión— la víctima le pidiese hablar, «pero buscaba problemas». «Me pegó un puñetazo que yo no devolví», aseguró antes de negar el botellazo y desconocer cómo podría haberse hecho el perjudicado una brecha, «sería en otro momento», sostuvo.

La versión del denunciante es que fue el acusado el que le pidió apartarse para hablar. Lo hizo y sufrió el golpe.

Su relato lo avala un testigo que aquella noche salía de trabajar en un bar de la zona y vio a los dos «discutiendo acaloradamente» y, a continuación, «como le da con una botella en la cabeza y empieza a sangrar». Otro hombre, amigo de la víctima, se lo encontró camino de su coche y al verlo sangrando le dijo que lo acompañaba al médico. Al volver presenció el impacto del vaso contra el parabrisas del coche.

Este hombre afirmó que su grupo de amigos y el grupo del acusado tenían «conflictos» previos. Entre ellos, un coche calcinado del que culpaban al acusado.

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Así las cosas, el hombre se enfrenta a una pena de 12 meses de multa a 8 euros diarios por el delito de daños y a 3 meses de multa a razón de 8 euros diarios por el delito de lesiones. n