A la cárcel tras un atraco con arma blanca en un comercio de Ourense y un hurto en un centro deportivo

La autoridad judicial que se encontraba en funciones de guardia ha decretado el ingreso en prisión provisional de un hombre que fue detenido por la UDEV de la comisaría provincial de Policía Nacional en Ourense, como presunto autor de un hurto perpetrado en un centro deportivo, el pasado mes de enero, así como de un robo con violencia e intimidación, que tuvo lugar en una tienda del centro de la ciudad, un hecho cometido este mes.

En el centro deportivo, el sospechoso sustrajo presuntamente dos teléfonos móviles, entre otros objetos que se encontraban entre las pertenencias de los usuarios, en el vestuario de la instalación. El atraco fue perpetrado en un pequeño comercio de la zona centro de la capital de As Burgas. Presuntamente, el delincuente amenazó a la propietaria esgrimiendo un arma blanca. Exigió a la víctima el dinero de la caja registradora y, cuando ella, intimidada, se lo entregó, el asaltante se dio a la fuga con 450 euros.

La Policía Nacional consiguió identificarlo y detenerlo, tras la investigación de los agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV), el grupo de la comisaría provincial que esclarece este tipo de delitos. El presunto delincuente ya está en la cárcel.

Un delito que se reduce en la provincia de Ourense

Los atracos y los robos con fuerza son dos tipos de infracciones penales que disminuyeron en la provincia de Ourense en 2025, según la estadística más reciente del Ministerio del Interior, que recoge los datos del ejercicio pasado.

Durante todo el año se registraron 103 robos con violencia e intimidación, ocho casos menos que un año antes—la reducción porcentual alcanza el 7,2%—, y 500 robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones, epígrafe en el que la disminución de casos alcanza el 16,5% con respecto al dato de 2024 (599 delitos).

En territorio ourensano, las fuerzas policiales tuvieron noticia de 318 robos con fuerza en domicilios, un 8,9% menos que el año anterior, cuando hubo 349 casos.

Los hurtos constituyen el delito más frecuente. El 18% de todas las infracciones penales cometidas en la provincia son sustracciones, según el dato del anunario de 2025. Hubo el año pasado 1.757 casos, un ligero repunte del 1% con respecto a 2024.