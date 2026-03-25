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El campus muestra sus opciones a los futuros universitarios

Estudiantes preuniversitarios, visitando este martes el campus. | IÑAKI OSORIO

Estudiantes preuniversitarios, visitando este martes el campus. | IÑAKI OSORIO

Unos 250 alumnos preuniversitarios, que cursan Bachillerato en seis centros educativos de las provincias de Ourense y Lugo, participaron ayer en el campus ourensano de la UVigo en una jornada de puertas abiertas para conocer de primera mano las diferentes facultades y escuelas, las instalaciones y las opciones académicas que el campus, con más de 5.000 estudiantes, ofrece en su plan de estudios para construir un futuro académico y laboral. En las nueve escuelas y facultades de Ourense se imparten 16 títulos de grado, 6 dobles grados, 15 másteres y 7 programas de doctorado.

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