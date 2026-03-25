Universidad
Arno Formella, único candidato, renueva como director de Informática
Continuará seis años más al frente de la escuela superior tras un primer mandato desde 2023
J. F.
Arno Formella obtuvo en 1993 en la Universidad de Saarland (Alemania) el título de doctor. En el curso 1999-2000 se incorporó a la Escuela Superior de Ingeniería Informática. Fue el primer responsable de la Escuela de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio, en el campus de Ourense, desde la implantación de este título exclusivo en 2015, hasta 2020. Tras haber agotado un primer mandato de tres años en su siguiente responsabilidad de gestión académica, Formella ha renovado el cargo de director de Informática en el campus de Ourense. Su candidatura, la única presentada en este proceso, recibió 45 votos a favor, 9 en contra y 3 en blanco, tras la votación —con dos abstenciones— celebrada este martes. Formella tendrá por delante un periodo de gestión de seis años, con un equipo directivo de continuidad, con Alma María Gómez, María Encarnación González, Adrián Seara, Francisco Javier Rodríguez —exdirector—, y Eva Mª Lorenzo.
Los dos grados y dos másteres que se imparten en la actualidad en la escuela —Ingeniería Informática e Inteligencia Artificial—, los dobles grados —uno combina los dos títulos; otro, Informática y ADE—, y el programa de grado y máster de Informática suman casi mil estudiantes, cifra que sitúa la escuela en el quinto puesto de la UVigo. Este curso saldrá al mercado la primera promoción de graduados en Inteligencia Artificial.
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