De 800 a 2.000 euros por persona: el gasto medio de los ourensanos que viajan en Semana Santa

Las agencias de viajes de Ourense no han experimentado —por ahora— las consecuencias del incremento del precio de los vuelos a causa del coste de los carburantes «porque la gente reservó con tiempo, pero suponemos que la subida de los vuelos no va a tardar» indican los profesionales de la ciudad. En Semana Santa, una de las fechas más caras del año junto con la primera quincena de agosto y el puente de diciembre «han sido buenos» y se han agotado incluso los paquetes de ofertas, como los vuelos charter s desde Santiago O Vigo a algún país europeo, a Egipto o Marruecos.

«Esos paquetes están ya están agotados; la gente compra con mucha antelación porque los precios, según se acercan las semanas previas a esa temporada alta, se disparan y el gasto medio está en los 700 a 800 euros por persona» explica Benito Domínguez, director Viajes Low Cost en Ourense y secretario general de Agavi, la Asociación Gallega de Agencias de Viajes.

Lo que varían son los precios medios de que se han gastado los ourensanos y ourensanas que en pareja, o en familia, , han salido esta Semana Santa en viajes. Son la inmensa minoría de la población. Lo habitual según coinciden las agencias ourensanas consultadas, es que «muchas personas que se van la semana completa, haya elegido coger un avión desde Galicia, pues se pierden menos días y el viaje a las islas Canarias, con seguro de sol es lo más demandado»· explica Carmen de Viajes Piña. Un destino en el que coinciden agencias de distintos segmentos.

Al margen de los viajes a Disneyland París , con los niños aprovechando sus vacaciones, también se han vendido cruceros por el Mediterráneo «con salida desde Barcelona o Valencia y recorridos por la costa francesa, Italia o islas griegas», explica David, de Viajes Halcón. En este caso los gastos medios fluctúan también. Dependen de la duración del viaje, destinos, tipo de hoteles, pero «para los que salen a algún país europeo o cruceros y a las islas, el gasto medio es de unos 1.000 a 2.000 euros por persona. Los precios varían también cuando el grupo incluye más personas», indica.

En firmas como Halcón ofrecen un viaje directo de Ourense a Benidorm «con solo una pequeña parada en Madrid», que tuvo éxito de público. En general toda las agencias coinciden en que los vuelos incluso de 4 días, esta Semana Santa a Europa no han decaído .

Vuelos agotados

La ventaja «es que había vuelos directos desde Vigo o Santiago a Berlín, Estambul, Marruecos o Eqipto; la gente gana tiempo de disfrute al no tener que desplazarse a Madrid, y por lo tanto están ya agotados esos paquetes. La gente compra con mucha antelación para abaratar precios. Estos días ya casi no se vende para Semana Santa», explica Benito Domínguez.

Noticias relacionadas

Benito Domínguez, secretario Asociación Gallega Agencias de Viajes : "Seguimos vendiendo viajes a Asia, pero no con aerolíneas del Golfo"

Benito Domínguez maneja los datos del mundo de los viajes desde su doble cometido de director de la agencia Low Cost en Ourense y como secretario xeral de la Asociación Gallega de Agencias de Viajes, e indica que, pese a la crisis bélica y de los carburantes «nosotros hemos vendido muchos viajes a Asia; de hecho los destinos que vendemos, no ahora, sino en vacaciones de verano que hay más días, son Japón, Indonesia o Tailandia: Evidentemente se han desviado las rutas, y no hay aerolíneas del Golfo en estos momentos. Los viajes a Dubái o Abu Dabi, si que han quedado postergados o anulados».