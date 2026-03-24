Vuelve la Escuela de Música del Ayuntamiento con 37 cursos

La Concejalía de Educación del Concello de Ourense pone en marcha la tercera edición de la Escuela Municipal Continua, con 37 talleres. Se trata de propuestas formativas diseñadas específicamente para la población adulta empadronada en el municipio.

La oferta abarca cinco grandes áreas temáticas, con el objetivo de cubrir las inquietudes formativas y de ocio de la ciudadanía. Estas cinco grandes áreas son las de Formación, Nuevas Tecnologías, Cultura del cuerpo y de la salud, Arte y creatividad y Medio ambiente, explican desde la Concejalía de Educación.

Para mayores de 18 años

Las actividades están dirigidas a mayores de 18 años y la inscripción deberá realizarse exclusivamente por vía telemática en la dirección actividades.ourense.gal.

Cada solicitante podrá anotarse en un máximo de 4 talleres. Dada la alta demanda prevista, el Ayuntamiento estableció un orden de prioridad para la adjudicación de las plazas. Estas son por un lado las personas en situación de desempleo, jubilados y amas de casa. También estudiantes y personas en activo. En igualdad de condiciones, se seguirá el estrictp orden de entrada de la solicitud.

33 euros por taller

Una vez aceptada la solicitud, las personas admitidas recibirán un correo electrónico para formalizar la matrícula. El coste por taller es de 33 euros. Una vez realizado el pago, el importe solo se devolverá si la organización anula la actividad.

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Los interesados en alguno de estos cursos, pueden obtener más información acudiendo directamente a Formación, en la Concejalía de Educación, de 9.00 a 14.00 horas, en la calle Canle, 6, teléfono 988 388136/45, o en el correo escolacontinua@ourense.gal.