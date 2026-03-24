Administración local
Verín eleva las inversiones a 5,23 millones de euros
Moviliza más de 2,27 millones de financiación externa, que supone el 43% de la inversión total
Redacción
El pleno municipal de Verín celebrado ayer aprobó, con los votos a favor del PSOE y del BNG y en contra del PP, una modificación de crédito por importe de un total de 2.271.742,82 euros, financiada fundamentalmente con recursos procedentes de subvenciones y aportaciones de otras administraciones, lo que permitirá reforzar el capítulo de inversiones del presupuesto municipal y elevar la inversión total prevista para el ejercicio de este año hasta los 5.233.208,66 euros. El presupuesto inicial de inversiones para 2026 ascendía a 2.961.465,84 euros, por lo que esta modificación permitirá ampliar de forma significativa la capacidad inversora del Concello e impulsar nuevos proyectos estratégicos para el municipio. Una parte cuenta con financiación externa (2.271.742,82 euros), por subvenciones de otras administraciones.
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