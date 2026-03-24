Vecinos y comerciantes se movilizan en Avenida de Portugal, tras un año entre baches y vallas: El ultimátum al Concello

«Esto no puede continuar así. Llevamos ya casi un año de obras, ahora la empresa desaparece con solo un 30% del proyecto realizado y dejando la calle levantada e intransitable. Los daños para los vecinos y las pérdidas del comercio son enormes. Queremos respuestas urgentes del Concello, un calendario para reanudar las obras e incluso proponemos ayudas por pérdidas para los negocios».

Recogida de firmas anoche, durante la movilización, para entregar un escrito al Concello. | IÑAKI OSORIO

Eran las palabras, en la tarde de ayer, de Manuel Mosquera, presidente de la plataforma de vecinos y empresarios afectados, durante la masiva concentración que celebraron en la plaza de O Couto, en protesta por los graves daños ocasionados por la paralización de las obras de la Avenida de Portugal, tanto para residentes como para el comercio, tras un año con la zona levantada. Una situación que empeoró hace ahora 2 semanas, cuando la firma adjudicataria, Opain S.L., dijo que plantaba los trabajos de reforma integral de esta calle porque el Concello no estaba al día en el pago.

Finalmente, días después, se supo que el plante de Opain S.L. se producía realmente porque está en situación de «insolvencia inminente». El Concello le adjudicó este proyecto, una de las reformas integrales de una de las calles más caras de la ciudad, por 5,2 millones. Ayer, el alcalde indicaba en sus redes que ya le pagó las mensualidades de 2025 y están en trámite las de 2026, afirma, pero la empresa desapareció hace días, no responde y se ha llevado las máquinas de la Avenida de Portugal. Solo dejó baches y vallas.

Escrito urgente al Concello

En la concentración celebrada anoche hubo amplia representación, tanto de vecinos y comerciantes como de cargos políticos del PP, PSOE y BNG. La plataforma recogió firmas para presentar ante el Concello de Ourense una reclamación conjunta de O Couto y de A Carballeira, los dos barrios afectados por el parón de la obra de la Avenida de Portugal.

En este escrito solicitan al gobierno local, por un lado, la finalización urgente y continua de las obras «sin más interrupciones». También un calendario «claro y público de ejecución con plazos concretos». En tercer lugar, la retirada inmediata de materiales y obstáculos innecesarios. El cuarto punto que reivindican ante el Concello son medidas de limpieza y acondicionamiento de la zona. Finalmente, solicitan al Concello, que estudie la posible valoración de ayudas o compensaciones para los negocios afectados.

La situación, afirman, es insostenible, con cortes continuos, materiales de obra en la vía pública, zanjas y boquetes, dificultad para acceder a viviendas o negocios y una imagen «de abandono, suciedad y desorganización».

Jácome: "No teníamos por qué saber que estaba en preconcurso de acreedores"

El alcalde de Ourense señalaba ayer, horas antes de la manifestación vecinal y del comercio en O Couto, que «la empresa que ganó el concurso, Opain S.L., hizo la mejor oferta. Es irrelevante estar o no estar en preconcurso de acreedores (algo que tampoco tenemos por qué saber). Si la empresa ganadora cumple los requisitos legales, es la única adjudicataria posible», se justificó en relación a las críticas por haber adjudicado la obra a una firma que ya le dio graves problemas en las obras que le había adjudicado en Rabo de Galo.

«La empresa no dejó la obra por impagos del Concello, para ello se precisarían 4 meses de deuda y notificar con un mes de antelación, lo cual no sucedió. Ahora mismo, todo 2025 pagado y tramitando enero y febrero de 2026», alega el regidor.

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Opain comenzó la obra en mayo de 2025 y tres meses después ya se declaraba insolvente en el juzgado. Pese a todo el alcalde insiste en que «nosotros esperamos resolver esta contingencia en menos de un mes». Jácome no descarta la decisión que más temen los afectados: «Si la empresa no puede acabar la obra (por sus motivos internos), esperemos su cesión de forma inminente. En caso contrario, se activaría la otra alternativa, algo más lenta, pero que jamás estará el medio año parada como estuvo la calle Dr. Fleming en su última reforma», asegura.