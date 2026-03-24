Tres mujeres detenidas por explotar como cuidadoras en O Barco de Valdeorras a extranjeras en situación irregular
La investigación policial, iniciada en diciembre de 2025, reveló que la empresa, con sede en Monforte de Lemos, captaba a ciudadanas extranjeras sin permiso de trabajo para cuidar a una mujer mayor, con condiciones laborales abusivas
EFE
Tres mujeres han sido detenidas y, posteriormente, puestas en libertad, por, presuntamente, explotar laboralmente, como cuidadoras, a extranjeras en situación irregular en O Barco de Valdeorras (Ourense).
La Policía Nacional ha informado este martes de esta investigación que comenzó en diciembre de 2025 tras la denuncia que interpuso una trabajadora de una empresa de servicios de cuidado a domicilio.
Agentes de Extranjería de la Policía Nacional de Vigo-Redondela y Ourense descubrieron que los responsables de esa empresa, localizada en Monforte de Lemos, habían captado a ciudadanas extranjeras que se encontraban en España en situación irregular, para emplearlas como cuidadoras internas de una mujer mayor y dependiente.
Las víctimas eran sometidas a condiciones laborales que vulneraban gravemente la normativa vigente, caracterizadas por jornadas extenuantes en las que únicamente se les permitía disfrutar de dos días libres al mes, según relata la Policía.
El sistema de descanso estaba sujeto a penalizaciones económicas, ya que, si una trabajadora necesitaba días adicionales, la empresa le exigía abonar de su propio bolsillo el salario de su sustituta.
Todo ello se complementaba con una retribución precaria, con salarios que se situaban muy por debajo del salario mínimo interprofesional.
La investigación, que incluyó la toma de declaraciones y una actuación conjunta con la Inspección de Trabajo de Ourense, confirmó que la empresa empleaba de forma sistemática a ciudadanas extranjeras carentes de autorización de residencia y trabajo.
El 16 de marzo, los agentes registraron la oficina de la empresa e intervinieron abundante documentación que corroboraba el relato de las víctimas.
Así, procedieron la detención de las dos responsables del negocio y, dos días más tarde, de una tercera persona, familiar de la beneficiaria de los cuidados.
Sobre esta tercera detenida, la Policía entiende que no sólo contrataba los servicios y permitía las condiciones abusivas de los mismos, sino que en ocasiones había promovido por sí misma y sin la empresa como intermediaria, la llegada de trabajadoras extranjeras en situación ilegal para realizar esos trabajos.
Por el momento se han detectado 7 víctimas, pero no se descarta que haya más.
A las detenidas se les atribuyen delitos contra los derechos de los trabajadores y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.
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