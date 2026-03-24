Ourense estrena la primavera con máximas de 25 ºC y cuerpos al sol

Terrazas llenas, aprovechando hasta el último rayo de luz, y unas orillas fluviales y termales salpicadas de los primeros cuerpos de bañistas al sol, ligando bronce, tras un final de invierno abonado al gris y pasado por agua.

Así se estrenaba este fin de semana la llegada oficial de la primavera en Ourense, con temperaturas de hasta 25 ºC, las máximas gallegas, y muy por encima de lo habitual en esta época del año, y más propias, según los expertos, de los meses de abril o mayo. Localidades como Leiro alcanzaron, e incluso superaron, los 25 grados, situándose claramente por encima de los valores habituales para esta época del año. También ayer, las temperaturas volvieron a superar los 24 ºC en la ciudad.

El tiempo volverá a cambiar

Sin embargo, según explica Ana Lage, meteoróloga de Meteogalicia, este inicio cálido no es representativo de lo que cabe esperar en los próximos días. «Estamos teniendo valores altos para la época del año, pero no se van a mantener durante toda la semana», señala.

De hecho, las previsiones a corto plazo apuntan a un descenso progresivo de las temperaturas. Durante la jornada de hoy, como en la de ayer, todavía se esperan máximas elevadas, que podrían situarse entre los 23 y los 24 grados. Sin embargo, a partir de mañana miércoles los termómetros comenzarán a bajar hasta rondar los 19 grados, para terminar la semana con valores incluso por debajo de la media habitual.

En Ourense, recuerda Lage, la temperatura máxima media en marzo se sitúa en torno a los 19 grados, por lo que los registros recientes suponen una anomalía de unos cuatro grados por encima de lo normal. «Si ahora estamos por encima, a final de semana estaremos por debajo», resume.

El tiempo estará marcado «por la influencia anticiclónica durante estos días, lo que garantizará estabilidad atmosférica, cielos despejados y ausencia de precipitaciones en buena parte de Galicia» explica.

Eso sí, desde Meteogalicia insisten en la prudencia a la hora de hablar de previsiones a largo plazo. «Las previsiones estacionales no tienen suficiente fiabilidad en nuestras latitudes, por lo que no las difundimos», advierte la meteoróloga. En este sentido, recuerda que más allá de cuatro días las predicciones comienzan a perder precisión.

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Así que la estación arranca con buen tiempo y temperaturas agradables, aunque todo apunta a que se moderará en los próximos días, ajustándose más a lo habitual para el mes de marzo.