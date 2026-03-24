Expulsado del país por un botellazo en una pelea nocturna

La calle Luna de la ciudad de Ourense fue el escenario de una pelea con una botella que le ha costado al agresor su expulsión del territorio nacional durante un lustro. Así se sentenció ayer en el Juzgado de lo Penal número 1 de Ourense tras un acuerdo de conformidad entre las partes en la vista previa.

Según el relato de hechos que recoge el escrito de acusación, y que ayer reconoció el acusado para poder aceptar una rebaja de la petición de condena, en el verano de 2022 se encontraba en la calle Luna— una zona de marcha nocturna en el casco viejo de la ciudad de As Burgas— cuando «procedió a golpear, sin causa que justifique dicho comportamiento, en la cabeza con una botella» al denunciante. Era el 17 de julio del 2022 y el contexto «el transcurso de una discusión iniciada por causas desconocida».

Las lesiones

A consecuencia de estos hechos, la víctima sufrió heridas de diversa consideración que requirieron tratamiento médico y un prolongado periodo de recuperación para alcanzar la sanidad. En concreto, sufrió una fractura en la parte derecha del cráneo, con un hundimiento de hasta 6 milímetros, lo que además le provocó un neumo encéfalo. También presentó una hemorragia en esa misma zona del cerebro como consecuencia del golpe.

Para su recuperación necesitó tratamiento médico y quirúrgico, incluyendo la aplicación de puntos de sutura. El proceso de curación se prolongó durante 90 días en los que su vida diaria se vio afectada de forma básica, otros 49 días con una limitación moderada y 2 días de especial gravedad. Como secuela, le ha quedado una cicatriz de unos 5,5 centímetros en la parte trasera de la cabeza.

Por estos hechos, que suponen un delito de lesiones con instrumentos peligroso, Fiscalía interesaba 3 años y 6 meses de prisión que se sustituyesen por la expulsión de territorio nacional y la prohibición de entrada en España durante 7 años y, a mayores, el pago de una indemnización de 12.668 euros. Finalmente, por conformidad, la petición de indemnización se mantiene, pero al acusado, marroquí, se le dictó una condena de dos años de prisión, la cual será sustituida por su expulsión del territorio nacional durante un periodo de cinco años.